"On a créé une famille" : Rik De Mil révèle ce qui a permis à Charleroi d'aboutir à une qualification européenne

Après avoir salué les supporters et célébré avec ses joueurs la victoire contre l'Antwerp (1-2) au Bosuilstadion, Rik De Mil s'est présenté en conférence de presse, soulagé et satisfait.

Ils l'ont fait ! Les Zèbres ont décroché leur billet pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Ce succès, ils le doivent en partie à leur coach Rik De Mil qui a su maîtriser l'équipe comme il se doit tout au long de cette saison.

L'entraîneur prend conscience du travail réalisé : "Je suis content de l'évolution de ce groupe. C'est incroyable d'où on vient. Ça montre que c'est une équipe qui a faim, qui veut travailler, qui est unie. Je trouve qu'on mérite cette victoire."

"On vient de loin, mais ça, c'est la bonne chose de cette histoire. On a eu tout cette saison. Je savais que quand tu as joué pour les Play-downs la saison passée et que tu as changé deux joueurs et que tu joues presque avec la même équipe des Play-downs, ça prend du temps," poursuit-il.

La confiance de la direction

La confiance des dirigeants carolos a également été un pilier de cette qualification : "C'est une saison que tu joues avec des hauts et des bas. Dans des moments difficiles, on a eu une direction qui a donné une confiance, qui a vu comment on travaille."

"Et la stabilité, c'est tout dans le foot," souligne De Mil. "La stabilité du coach, de la direction, parce que j'ai toujours gardé ma philosophie de jouer au foot. Même si on a perdu quatre matchs. Parce que je savais que si on travaille et qu'on grandit individuellement, on va faire mieux. Et petit à petit, on est devenus unis, ensemble, aussi avec les supporters."

Un groupe uni

Un ticket européen qui récompense tout un groupe : "Ça, ce sont les résultats d'aujourd'hui. C'est le travail de tout le staff et des joueurs bien sûr, de tout le monde. On a dû travailler beaucoup et donc je suis très, très content pour eux."

Le natif d'Eeklo ne veut mettre personne de côté : "Tu dois créer un groupe uni. Tu dois travailler avec des gens qui sont sur le banc. Tu dois travailler avec des gens qui sont dans la tribune. On a besoin de tout le monde. Et donc, moi je ne travaille pas seulement avec les joueurs qui sont sur le terrain, moi je parle, je travaille sur le terrain avec des gens qui ont des difficultés."

Il s'est ensuite penché sur l'exemple de Cheick Keita, buteur ce jeudi. "Mais bien sûr, c'est aussi le joueur qui doit travailler, qui doit essayer de reprendre sa place. Et donc, Cheick Keita, pour moi, c'est ça le symbole de l'unité dans le groupe. Même les joueurs qui jouent peu, ils sont tous là," explique-t-il.

"Il faut du temps. Et donc, on a créé une certaine famille, un sentiment de famille où tu peux discuter, parler, où il y a des moments difficiles bien sûr, mais tu trouves toujours une solution pour redevenir unis. Et donc, pour Cheick Keita, je suis aussi très content," conclut-il.