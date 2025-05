🎥 Charleroi a fait la fête jusqu'au bout de la nuit : les images du retour au stade dans la liesse générale

L'une des Ă©quipes gagnantes de cette fin de saison est Ă©videmment Charleroi. Les ZĂšbres ont fait la fĂȘte aprĂšs cette qualification europĂ©enne dĂ©crochĂ©e au Bosuil.

S'agissait-il vraiment du même club ? En comparant les images de l'hiver et de cette fin de saison, on comprend mieux à quel point le retour de la gagne a apaisé la relation entre le Sporting Charleroi et ses supporters.

Bien loin de la défiance vis-à-vis de la direction à l'issue des incidents pyrotechniques face à l'Union, le club a communié au retour du match de barrage remporté à l'Antwerp. La fête était déjà belle au Bosuil, il ne s'agissait que d'un échauffement avant le retour dans le Pays Noir.

Les héros carolos fêtés comme il se doit

La promesse était là : en cas de victoire en terres anversoises, c'est toute une région qui était invitée à faire la fête. Du Boulevard Tirou au rond point du Marsupilami en passant par le Mambourg, la nuit a effectivement été courte.

L'accueil était de taille pour recevoir les joueurs et le staff à leur retour devant le Stade du Pays de Charleroi. A la descente du bus, les supporters se sont embrasés pour marquer le début de la fête.

Et cette fois, les nombreux feux d'artifice tirés dans le ciel carolo n'ont pas déclenché la colère de Mehdi Bayat. De quoi poser les bases d'une relation plus apaisée la saison prochaine ?