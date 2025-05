Réunion de crise à l'Antwerp après la défaite contre Charleroi dans le barrage européen !

Cinquième des Champions Play-Offs, l'Antwerp a manqué le ticket européen après sa défaite contre le Sporting Charleroi. Un revers qui devrait valoir la peau de l'entraîneur Andries Ulderink.

Assez ambitieux en début de saison malgré un mercato raisonnable, le Royal Antwerp a déçu en ne terminant qu’à la cinquième place des Champions Play-Offs.

Ce jeudi soir, le Great Old disputait le barrage européen contre le Sporting Charleroi et avait encore une chance de sauver sa saison en s’imposant et en se qualifiant pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Ce sont finalement les Zèbres qui l’ont emporté, au bout du suspense.

Un nouveau revers majeur pour le Matricule 1 et son entraîneur Andries Ulderink, qui n’a décidément pas su faire mieux que son prédécesseur, Jonas De Roeck.

Alors que son avenir est discuté depuis plusieurs semaines, le coach de l’Antwerp ne s’est pas présenté au micro de DAZN après la rencontre, comme le veut la tradition. La déception n’est pas la seule raison.

En effet, selon le commentateur de DAZN Niko Lainé, Andries Ulderink aurait été convoqué à une réunion de crise par le conseil d’administration anversois. Son avenir sera-t-il scellé dans les prochaines heures ? C’est probable.