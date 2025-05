Un Carolo rêve des Diables Rouges : "Je ne me fixe pas de limites"

Martin Delavallée a pris de l'assurance ces derniers mois entre les perches du Sporting Charleroi. Jusqu'où peut-il aller ?

Au début, l'arrivée de Martin Delavallée dans les buts carolos n'était vu que comme un intérim, le temps que Mohamed Koné se remette de sa blessure. Mais le gardien ivoirien n'a pas rassuré : son jeune concurrent a fini par reprendre sa place jusqu'en fin de saison.

Celui qui a commencé la saison avec les U23 en D1 ACFF mesure le chemin parcouru depuis son arrivée en provenance de Mouscron il y a trois ans. "Je n’y ai joué… qu’une mi-temps en équipe première. Hervé Koffi m’a dit avant le dernier match contre Waasland : ‘Tu veux jouer aujourd’hui ?’ J’ai évidemment dit oui… et à la pause, il a dit qu’il était blessé. Malheureusement, c’était le tout dernier match avant la faillite", se souvient-il pour la RTBF.

Nouveau chouchou des supporters

Cela faisait treize ans qu'un gardien belge ne s'était plus hissé comme numéro un dans le Pays Noir. Delavallée n'a été sélectionné qu'une fois en équipe nationale chez les jeunes. C'était en octobre 2021, avec les U18 : "C’est un très beau souvenir : il y avait dans l’équipe des joueurs que j’ai retrouvé à Charleroi ensuite comme Martin Wasinski et Mehdi Boukamir. Oui, il y avait aussi Roméo Vermant, Samuel Mbangula et Bilal El Khanouss, mais eux, je ne les connaissais pas plus que cela".

"Quand on reçoit la convocation, on se sent très fier d’appartenir aux meilleurs joueurs belges de sa catégorie d’âge. On m’a dit que l’Union Belge avait décidé, pour l’avenir, de supprimer les Diablotins en-dessous des U17 : s’ils le font, ils ont sûrement leurs raisons. Mais pour un jeune, c’est sûr que ça reste une belle récompense de la saison, donc c’est dommage. Mais c’est comme ça, on ne peut rien y faire", poursuit-il.

Ses prestations lui donnent-elles l'ambition de retrouver le football international ? "Si je dois me projeter, je rêve de jouer un jour pour les Diables Rouges. C’est normal, tout joueur rêve de représenter son pays ! Je ne me fixe pas de limites : je veux jouer le plus haut possible et dans les meilleurs clubs possibles".