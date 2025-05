"Charleroi joue vraiment bien au foot" : un cadre de l'Antwerp encense les Zèbres !

La surprise a été grande pour beaucoup en découvrant Vincent Janssen dans le onze de départ de l'Antwerp ce jeudi soir. Le Great Old misait ainsi sur un atout de poids pour aller chercher l'Europe, mais cela n'a finalement pas suffi.

L’Antwerp a surpris en alignant Janssen d’entrée. "C’était un secret même pour moi pendant longtemps", a confié l’attaquant néerlandais. Il n’était pas prévu au départ qu’il soit disponible pour le match de barrage. "Après l’opération, on sait qu’il faut un certain temps pour récupérer de la blessure. À la base, cette rencontre ne rentrait pas dans le calendrier de ma rééducation."

Mais les choses ont évolué dans les jours précédant la rencontre : "À un moment donné, tu sens que tu te sens bien, que tu peux en faire un peu plus. La dernière semaine, on a vu que c’était possible. On a alors tout mis en œuvre pour que je sois prêt. Je n’ai absolument pas ressenti de douleur. Et même après plusieurs semaines sans toucher le ballon, je suis encore capable de performer." Janssen s’est d’ailleurs montré dangereux, impliqué dans plusieurs phases qui auraient pu déboucher sur un but.

Grosse déception pour l’Antwerp

Au final, il n’a pas trouvé le chemin des filets et son équipe a vu l’Europe s’envoler. "C’est dur, c’est vraiment rageant. On sait qu’un but peut faire basculer ce genre de match. Malheureusement, ce but est tombé du mauvais côté." Vincent Janssen faisait référence à l’ouverture du score signée Keita, même si l’Antwerp était ensuite parvenu à revenir au score. Quelle a été sa sensation à ce moment-là ? "C’était comparable au match de Coupe contre Anderlecht."

L’attaquant pointe du doigt un manque de clarté dans les intentions : "Tu égalises dans les dernières minutes, et là tu te retrouves à hésiter entre deux attitudes. Quand tu te sens bien, tu espères faire la différence dans les 90 minutes et ne pas devoir aller en prolongation. Tout le monde voulait inscrire ce 2-1, mais dans ce genre de situation, tu laisses forcément trop d’espaces derrière."

Des compliments pour Charleroi

Janssen a également tenu à féliciter Charleroi pour sa qualification européenne : "C'était deux équipes qui jouent au football qui s'affrontaient. Dans ce type de match, il y a forcément des moments où chacune prend le dessus. En première mi-temps, c'était un peu plus en notre faveur. Mais Charleroi joue vraiment bien au foot. Ils le prouvent depuis le début de la saison."