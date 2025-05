"On est au-dessus de la moyenne par rapport aux autres équipes" : un cadre de Charleroi révèle l'atout majeur des Zèbres !

Martin Delavallée a été auteur d'une très bonne prestation lors de la victoire de Charleroi contre l'Antwerp (1-2). Le portier a été un acteur majeur du ticket européen décroché par les Zèbres. Il s'est exprimé avec beaucoup de joie à notre micro après la rencontre.

"Le boulot était presque parfait. Il y a eu ce but, mais on a su réagir avec toute notre force," explique le portier. Charleroi a su bien réagir après l'égalisation anversoise où beaucoup pensaient que les hommes de Rik De Mil allaient sombrer : "Oui, c’est sûr que ça fait mal de prendre ce but, surtout ici avec le public. Mais on a su réagir et on a montré qu’on avait une très grosse force de caractère. On montre déjà de la maturité. On a pris beaucoup de maturité sur toute la saison."

Une grande force mentale

"On a une force mentale au-dessus de la moyenne par rapport aux autres équipes. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, on a marqué ce but à la fin," poursuit-il.

Pour ce qui est de la saison prochaine, le gardien préfère ne pas se projeter pour l'instant : "Maintenant, on pense plus aux vacances, on pense plus à relâcher un peu et on reprendra la saison prochaine en pleine forme et motivé pour faire une belle Coupe d’Europe."

Delavallée raconte comment il a vécu le but de la victoire inscrit par Parfait Guiagon : "Je le voyais. Je me suis dit 'ça part bien'. Je vois qu'il élimine. Et après je le vois se mettre en position de frappe. Je sais que, quand il est dans cette position-là, c’est souvent but."

Une fin de saison réussie sur le plan collectif... mais aussi personnel !

Le joueur de 21 ans prend du recul sur sa saison où il a réussi à prendre une place titulaire. "Je suis passé par beaucoup d’émotions cette saison, les hauts, les bas… et je suis resté moi-même. Aujourd'hui, ça paye," conclut-il avec beaucoup d'humilité.