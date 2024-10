"On est une équipe qui produit du beau football" : Alexis Flips revient sur la défaite de Charleroi dans le choc wallon

Alexis Flips s'est exprimé sur les lacunes offensives de son équipe et reste optimiste en regardant vers l'avant.

Titulaire à la place d'Antoine Bernier dans le choc wallon de dimanche dernier, Alexis Flips est revenu sur la défaite de Charleroi face au Standard de Liège à notre micro.

L'ancien joueur d'Anderlecht parle d'un manque criant d'efficacité : "On avait très bien commencé, on avait la maîtrise, on était plutôt pas mal. Mais on voit que même les bonnes équipes, dès qu'elles ont une occasion, elles marquent, et c'est ce qui nous a manqué ce soir : des occasions, de l'efficacité. C'est ce qu'ils ont très bien fait, en tout cas."

"On a la maîtrise du ballon, on a beaucoup de possession, on joue bien, on a de bonnes séquences de passes. Malheureusement, c'est dans les 30 derniers mètres qu'il nous manque les dernières passes, les dernières occasions, car on est une équipe qui produit du beau football."

"On a essayé de changer ça pendant le match. Le coach a tenté des changements pour apporter des joueurs un peu plus offensifs. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu un peu plus d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas été efficaces. Ça va venir. Il ne faut pas baisser la tête, il faut regarder vers l'avant et je suis sûr qu'on va se relever très vite," explique le Français.

Avec le coach, notre ADN, c'est de jouer du bon football

Le Sporting de Charleroi traverse actuellement une mauvaise passe, mais Flips ne baisse pas les bras : "En ce moment, on perd des points, même si on fait de très bons matchs face à de grosses équipes. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas baisser la tête, il faut continuer. On sait qu'on est une bonne équipe, qu'on a de très bons joueurs, et il faut regarder vers l'avant."

"Avec le coach, notre ADN, c'est de jouer du bon football. C'est sûr qu'on aimerait être encore plus efficaces, mais il ne faut pas changer notre manière de jouer. Ça va venir, on va avoir plus d'occasions, on va être plus efficaces et tout le monde sera content," déclare le natif de Villeneuve-d'Ascq.

On a assez de qualités offensives

Flips ne renie pas la qualité présente offensivement dans son équipe : "On a assez de qualités offensives, on a assez de joueurs. Je n'ai pas peur de ça, je n'ai pas peur de mes coéquipiers, et personne n'a peur du football qu'on propose. J'ai hâte d'être au prochain match."

"Ça fait un mois que je suis là, et comme je l'avais dit, je fais confiance au coach et au staff. Aujourd'hui, j'ai eu ma première titularisation au Standard, donc j'étais très content. Malheureusement, on a perdu, donc je suis un peu déçu, mais il faut continuer. Je reste quand même content," souligne le Carolo.