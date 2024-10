"On est une meilleure équipe que la saison dernière" : Isaac Mbenza revient sur la défaite de Charleroi contre le Standard

Unique buteur carolo face au Standard, Isaac Mbenza est revenu sur la défaite de Charleroi dans le choc wallon.

Frustré, Isaac Mbenza s'est exprimé à notre micro sur la défaite de Charleroi face au Standard de Liège (2-1). Monté au jeu à la 84e minute de jeu, le natif de Saint-Denis est le seul buteur côté carolo.

Le joueur est d'abord revenu sur le superbe but qu'il a inscrit sur coup franc à la 90+5e minute de jeu : "D'un point de vue personnel, ça fait du bien. Cela fait un petit moment que je l'attendais. Mais bon, maintenant, j'aurais aimé marquer dans d'autres circonstances, surtout que ce match-là était important pour nous et pour le club."

"Comment j'ai vécu le fait de monter si tard au jeu ? C'est frustrant ! Je suis footballeur, donc c'est aussi une partie du métier, on doit l'accepter. Mais oui, frustrant, très frustrant, parce que j'aurais aimé aider mon équipe plus tôt. Maintenant, ce sont les choix du coach, on l'accepte, et on essaie de changer la donne quand on le peut."

"Peu importe le nombre de secondes, ou de minute qu'on va me laisser, je vais essayer de faire le maximum. Maintenant, il y a des jours où ça peut mieux fonctionner, comme aujourd'hui, et d'autres moins, mais j'essaie toujours de me donner à fond, quoi qu'il arrive, peu importe le choix du coach," explique le joueur.

Un manque d' agressivité

Les Carolos n'ont pas réussi à montrer beaucoup d'agressivité dans ce match, Mbenza revient sur ce point : "On est une équipe plutôt dominante, maintenant il faut trouver les clés pour être plus méchants et agressifs dans les derniers 20 mètres pour marquer. On a la qualité pour gagner, mais aujourd'hui on a reculé, et on leur a donné deux buts. Maintenant, il faut travailler pour remonter la pente."

L'attaquant a un message pour les supporters : "Oui, désolé, parce qu'on sait qu'ils attendaient beaucoup, surtout ici. Je pense que même à l'extérieur, la défaite est difficile à avaler. Mais on va tout donner pour vite rebondir et leur offrir ce qu'ils méritent."

On est une meilleure équipe que la saison dernière



Le joueur belgo-congolais a ensuite été interrogé sur les résultats décevants de l'équipe : "Pourrait-on retrouver le scénario catastrophique de Charleroi l'année passée ? Non, pas du tout. On est confiants, on est meilleurs. Oui, il faut prendre des points, ça c'est le carburant. C'est sûr, c'est sûr. Mais maintenant, on va faire le possible. Après, ce 2 sur 12, il ne faut pas oublier que c'était contre Bruges et Anderlecht. Il y a très peu d'équipes ont pris des points contre eux."

"Maintenant, voilà, on ne peut que travailler et aller de l'avant. […] On est meilleurs, tout simplement. On est une meilleure équipe. On est plus équlibré que l'année dernière," conclut Mbenza.