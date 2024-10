Un premier but capital pour le survivant de la défense du Standard, Bosko Sutalo, et une piste à suivre pour la suite du championnat : "On devrait davantage en profiter"

Bosko Sutalo a inscrit son premier but sous les couleurs du Standard lors de la victoire des Rouches face à Charleroi, dans le choc wallon. Le défenseur central croate, victime de nombreuses blessures par le passé, parvient à enchaîner, au contraire de ses coéquipiers défensifs.

Bosko Sutalo est arrivé à notre micro avec un grand sourire. Pour cause, le défenseur central croate a inscrit son premier but sous les couleurs du Standard lors de la victoire 2-1 des Rouches face à Charleroi dans le derby wallon, ce dimanche soir.

"Je suis très heureux du but, mais encore plus des trois points. On en avait besoin après les deux défaites. Mon dernier but était lors de mon premier match avec le Dinamo Zagreb, il y a deux ans et quelques mois. Après tant de blessures et de moments difficiles, revenir ici, jouer et marquer, quel bonheur. Mais je vais évidemment continuer à travailler."

Le Standard a enfin exploité la patte de Marko Bulat sur phase arrêtée

Un but survenu sur phase arrêtée. La première, hors penaltys, convertie par le Standard, cette saison. Une réelle piste à approfondir pour les Rouches. "On travaille beaucoup les phases arrêtées, le coach nous avait dit cette semaine qu'on n'avait pas encore marqué sur phase arrêtée et on l'a fait. On a un bon tireur avec Marko et on a de la taille, on pourrait être plus dangereux comme ça dans le futur."

Le Standard s'est donc rassuré, après une entame peu évidente. "Le début de rencontre était difficile, ils étaient meilleurs. On avait notre plan et on savait que faire, mais ça ne marchait pas bien. On a ensuite pris le contrôle, eu des occasions et je pense qu'on mérite la victoire. On a fourni des efforts, on a été agressifs dans les duels. On a fait quelques changements à la pause et la seconde période était bien meilleure, même si on savait que Charleroi allait nous presser pour revenir. "

Malgré le penalty manqué de Dennis Eckert Ayensa, le Standard pensait s'être mis à l'abri. Cependant, la magnifique réduction du score d'Isaac Mbenza, sur coup-franc, avait rabattu les cartes pour les derniers instants et rendu un ultime espoir à Charleroi. "Un stupide tacle cause le coup-franc, il marque un but parfait et on sait que c'est toujours stressant. On avait le penalty du 3-0, le match aurait été terminé en marquant, mais le football est comme ça. Rien n'est fini jusqu'à la dernière minute."

Bosko Sutalo, le survivant de la défense du Standard

En seconde période, Bosko Sutalo a vu son coéquipier David Bates quitter la pelouse sur blessure et être remplacé par un Marlon Fossey qui était aussi incertain, alors que l'on sait déjà que Nathan Ngoy manquera les quelques prochaines semaines de compétition. Au Matricule 16, les pépins physiques commencent à s'enchaîner... sauf pour Sutalo, qui parvient, lui, à enchaîner sans se blesser.

"C'est venu d'un contact avec moi à l'entraînement. Il a senti un coup au genou, j'espère que ce n'est pas trop sérieux. Pour le moment, il y a toujours quelqu'un de blessé. C'est comme ça en Belgique, il y a de l'intensité, du tempo et on ne peut pas contrôler quand on se blesse. Tout le monde doit être prêt, même ceux qui ne jouent pas doivent s'apprêter à jouer. Pour le moment, je suis le seul défenseur qui ne me suis pas blessé, j'espère continuer dans ce sens."