Les supporters de Charleroi perturbent l'avant-match du choc wallon en lançant des fumigènes sur la pelouse !

Les supporters de Charleroi se sont fait remarquer ce dimanche à Sclessin. En effet, les fans des Zèbres ont lancé des fumigènes sur le terrain avant le début du match...

Le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi s'affrontaient ce dimanche dans le choc wallon. Lors de cette rencontre, seulement 600 supporters carolos sur 1000 étaient autorisés à faire le déplacement. Cette décision a été prise suite aux débordements de la saison passée.

Les Ultras Infernos avaient récemment réagi dans un communiqué. Suite à cette décision, le club de supporters a décidé de ne pas faire d'animation. Aucun tifo n'était donc au rendez-vous. Seule une banderole s'opposant à cette décision était présente.

"Contre les sanctions collectives et les restrictions de déplacement. Pour des stades remplis et en vie," a écrit le groupe de supporters via deux banderoles lors de la montée des acteurs.

La T4 du Standard de Liège et les supporters de Charleroi ont allumé des fumigènes avant le début du spectacle. Du côté carolo, les fans ont lancé des fumigènes avant le début de la rencontre pour montrer leur mécontentement.

La tribune 4 du Standard a tout de même fait défiler un magnifique tifo en faisant passer le message suivant : "La cité ardente à jamais ouvrière."