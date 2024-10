Matthieu Epolo a manqué sa septième clean-sheet de peu contre Charleroi : "Le principal est d'être champion avec le Standard"

Auteur de sa première passe décisive de la saison pour Dennis Eckert Ayensa, Matthieu Epolo a manqué sa septième clean-sheet de peu, face à Charleroi. Le jeune portier du Standard reste cependant lucide et privilégie les résultats collectifs.

Jusque dans les derniers instants de la rencontre, Matthieu Epolo pensait tenir sa septième clean-sheet de la saison sous les couleurs du Standard, face à Charleroi. Grâce à un matelas de deux buts d'avance, les Rouches ont remporté le choc wallon malgré le superbe coup-franc d'Isaac Mbenza dans le temps additionnel de la seconde période.

Je préfère le classement du groupe au classement des clean-sheets. La première des choses est d'être champion"

"C'est évidemment dommage, je ne la vois pas venir avec le mur. Mais on a les trois points, c'est le principal. Je suis content de l'équipe, du groupe et de la défense. Il faut continuer de la sorte. Moi je vise la victoire, le classement du groupe. Si on est champion, c'est le principal. Si je suis le premier au classement des clean-sheets, c'est un plus, mais la première des choses est d'être champion."

L'ambition, bien que démesurée pour le moment, est fixée. Et si le Standard a souvent eu, ces dernières semaines, du mal à mettre son adversaire dans les difficultés, le portier liégeois a apporté sa pièce à l'édifice avec une passe décisive pour Dennis Eckert Ayensa sur l'ouverture du score, grâce, il faut bien l'écrire, à la passivité de la défense carolo.

Le coach ne voulait pas que je relance long et Isaac demandait le ballon, mais j'ai vu Dennis partir dans le dos de tout le monde"

"C'est la première de la saison, la deuxième ici au stade, j'en suis très heureux. On m'a dit que le coach était énervé sur le dégagement et qu'Isaac voulait le ballon, mais j'ai vu la défense très haute, Dennis partir, j'ai pu lui donner dans le dos de tout le monde et ça a payé. On devait le faire pour les supporters, ils étaient en feu. Gagner ce derby fait énormément plaisir."

Un beau retour aux affaires après la prestation difficile vécue par le jeune gardien à Anderlecht, juste avant la trêve. "Le match contre Anderlecht est oublié depuis longtemps. J'ai bien travaillé pendant la semaine et je suis revenu très concentré. Les supporters m'ont toujours aidé, ce qui se passe sur les réseaux est un plus et il faut en faire abstraction. Je suis encore jeune, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre" a conclu un Matthieu Epolo très lucide à notre micro.