🎥 Les supporters du Standard en peignoir font parler d'eux jusqu'à l'étranger

La scène a attiré l'attention des commentateurs présents sur place : deux hommes en pantoufles et en peignoir sont venus voir quelques bribes du choc wallon. Ils font même parler d'eux jusqu'en France.

Le football a cette faculté d'attirer au stade des supporters venus de tous horizons et de les unir sous les mêmes couleurs. Mais lors du choc wallon de ce weekend, deux hommes ont tout de même détonné par leur présence en bord-terrain, en peignoir et en pantoufles.

Leur présence a été captée par les caméras de DAZN. On aurait dit qu'ils sortaient tout juste d'une séance de spa. C'est très précisément ce qu'il s'est passé.

ūüŹ† | Wanneer je je echt thuisvoelt bij je club. ūü§£ūü•č #STACHA pic.twitter.com/xP4MrU4BRp — DAZN België (@DAZN_BENL) October 20, 2024

Juste à côté du drapeau de corner

A Sclessin il y a depuis un an un container dans le stade, avec vue sur le terrain. Il comprend un jacuzzi, un bar privé et une terrasse privée. Quiconque réserve une suite de luxe à l'hôtel Van der Valk peut utiliser ce conteneur et ses options bien-être. Une façon originale de profiter du football.

Les deux hommes avaient choisi leur moment pour aller de jacuzzi. Cela leur a valu d'assister à Standard - Charleroi de manière assez détendue, mais aussi de faire parler d'eux de l'autre côté de la frontière : le média français So Foot, toujours friand du surréalisme à la belge, a relevé l'information.