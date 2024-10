"Notre football est bon" : Rik De Mil s'exprime sur la défaite de Charleroi face au Standard

Le Standard de Liège s'est imposé sur le score de 2-1 contre les Zèbres, un résultat décevant pour le coach carolo Rik De Mil, qui revient sur ce match.

Après la défaite du Sporting de Charleroi dans le choc wallon, Rik De Mil a pris la parole en conférence de presse sur la prestation de son équipe.

Les Rouches ont mérité cette victoire, selon le coach des Zèbres : "Cette victoire est méritée pour le Standard car ils ont marqué deux buts et pas nous. C’est ça le football. Je pense que nous avons très bien commencé les 20 premières minutes."

"Nous avons commencé par des duels tranchants, des deuxièmes ballons, mais aussi avec le ballon, nous avons été très dominants sans nous créer beaucoup d'occasions. Et puis, à mon avis, nous les avons laissés entrer dans le match en perdant le ballon trop facilement."

Un début de seconde mi-temps difficile

"Il nous a fallu un peu de temps pour retrouver notre rythme au début de la seconde mi-temps", souligne l'entraîneur. "Pendant les 20 premières minutes, nous avons manqué de qualité, mais nous avons réussi à nous remettre dans le match."

"L'arbitre a sifflé un penalty qui, à mon avis, n'était pas justifié. Mais c'était la seule erreur de l'arbitre, il a bien arbitré en dehors de cela," raconte De Mil.

"Ce n'était pas notre meilleur match, mais nous avons tout tenté pour marquer. […] Nous devons aussi être plus efficaces avec les occasions que nous créons."

Je pense que Kyei s'est mis lui-même sous une énorme pression

De Mil donne son avis sur Grejohn Kyei, qui faisait son retour dans le stade de son ancien club : "Je pense qu'il s'est mis lui-même sous une énorme pression. La réalité, c’est qu’il est allé au Standard et que ça n'a pas fonctionné. Il voulait montrer qu'il était un bon attaquant."

"Mais moi, je voulais conserver davantage de ballons et attaquer plus d’espaces, car lorsque le Standard a commencé à presser plus haut — ce qu'ils ont très bien fait après ces 20 premières minutes —, il fallait réagir. Ce que nous devions changer, c'était de jouer avec des ballons longs, garder la possession, poser le jeu, puis basculer à nouveau de l'autre côté," explique le natif de Eeklo.

Le Standard au contrôle de la rencontre ?

"J'avais donc besoin de quelqu'un qui attaque davantage les espaces, qui puisse se faufiler dans le dos de la défense, c'est pour cela que j'ai effectué ce changement," évoque De Mil. "Mais après 15 minutes, je pense que nous avons essayé, mais le Standard a gardé le contrôle," souligne le coach.

"La réalité est que notre football, dans beaucoup de matchs — pas tous et pas sur 90 minutes —, montre un bon niveau. Notre football est bon. Mais la réalité est aussi que nous devons créer davantage et être plus efficaces. Sinon, il est très, très difficile de gagner, de gagner des matchs," conclut l'entraîneur carolo.