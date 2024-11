Mais où s'arrêtera Kasper Dolberg ? "Je n'ai jamais vécu une période pareille !"

Kasper Dolberg est désormais le meilleur buteur de la Jupiler Pro League après ses deux buts contre La Gantoise. Le Danois marque apparemment les yeux fermés de nos jours. Et il est également devenu un spécialiste des coups francs !

Dix buts lors de ses cinq derniers matchs... Kasper Dolberg n'a jamais été aussi efficace. Le fait qu'il soit autorisé à tirer les coups francs à certains endroits aide bien sûr. Surtout lorsqu'il les envoie si brillamment dans les filets. Cette fois-ci à 112 km/h, à seulement 5 km/h de moins que son but contre Courtrai.

"Je ne m'entraîne pas souvent aux coups francs, c'était seulement la deuxième fois que j'en prenais un", a déclaré Dolberg à notre micro après la rencontre. "Je n'ai jamais joué à un endroit où j'étais le tireur de coups francs attitré. Au début, j'ai hésité et je voulais laisser la place à Anders (Dreyer). Mais quand j'ai vu le mur en place, il y avait trop d'espace pour ne pas essayer. Ce deuxième mur en fait ne couvrait rien. C'était bon de saisir cette chance."

Son deuxième but, un bijou de technique, était également superbe. "Ce n'était pas un toucher parfait, mais la finition était bonne. Cela procure une sensation fantastique. À propos du match lui-même : les cartes rouges et les buts ont tout changé. Les vingt premières minutes n'étaient pas nos meilleures, mais nous avons fait ce que nous devions faire. C'est toujours un peu étrange contre dix joueurs, mais nous avons puisé de la confiance dans cette victoire 6-0 et espérons continuer sur cette lancée."

Avec ses deux buts, Dolberg est maintenant seul en tête du classement des buteurs. Pourtant, il reste humble. "Être meilleur buteur ? Cool, mais ce n'est pas le plus important. J'étais déjà co-meilleur buteur, donc je pensais que je pourrais être en tête. Mais ce qui importe vraiment, c'est de continuer à marquer et à gagner avec l'équipe."

Dolberg regarde sa forme actuelle avec étonnement. "Je crois toujours en ce que je fais et en les décisions que je prends. Peut-être que maintenant, je crois encore un peu plus. Ce genre de périodes est difficile à expliquer, mais j'en profite. Ai-je déjà eu une période comme celle-ci ? Non, je ne pense pas. Combien de temps je pourrai maintenir ça ? Personne ne peut le dire, mais j'espère que ça durera un peu plus longtemps."