Les supporters ne se rendent pas toujours compte à quel point les sifflets peuvent blesser un joueur : "J'ai beaucoup souffert"

Quand le public prend un joueur en grippe, il lui est en général très dur de remonter la pente. Mais à force de travail, Killian Sardella a transformé les craintes et les moqueries du Lotto Park en applaudissements.

A 22 ans, Killian Sardella a déjà vécu plusieurs vies à Anderlecht. Alors qu'il venait à peine d'avoir 17 ans, il était bombardé titulaire par Vincent Kompany. Une époque dont il se rappelle avec émotion sur le plateau de La Tribune.

"C’était un peu un cadeau empoisonné. Ce n’est pas facile de rentrer alors que l’équipe ne tournait pas, avec un nouveau coach, de nouveaux dirigeants, un nouveau système mais je ne regrette rien. Je ne peux que remercier Vincent Kompany de m’avoir lancé à ce moment-là. Ça m’a permis de forger un caractère, de vivre des choses difficiles, certes mais ça fait qu’aujourd’hui, je suis prêt à tout" explique Sardella.

Les Diables, une consécration après les années de galère

Des moments difficiles, il en a vécu quelques-uns. Notamment lorsque ses prestations étaient affectées par le syndrome des loges, une pression accrue qu'il a ressentie dans la jambe et qui n'a été diagnostiquée que par après. "J’ai beaucoup souffert… les critiques dans les médias, les journaux, les sifflets du public. C’était difficile. Quand je vois ça, je me dis que je reviens de loin et j’ai beaucoup progressé. J’ai appris beaucoup grâce à tout ça" poursuit-il.

Avant de poursuivre : "Ça m’a forgé un mental. C’est un peu grâce à ça que je suis là aujourd’hui. Comment se sortir de cette spirale négative ? J’ai eu la chance d’être très bien entouré par la famille, les proches mais aussi le staff. On m’a beaucoup aidé au club".

Il est aujourd'hui soulagé d'être sorti de cette mauvaise passe : "J’ai connu des hauts et des bas, surtout le début de ma carrière avec ces trois premières années compliquées, il y a aussi eu des blessures. Et puis, la renaissance avec l’arrivée de Brian Riemer. Aujourd’hui, on va dire que je suis sur la pente ascendante".