Kasper Dolberg sur le départ ? La tendance est assez claire pour le mercato de janvier

Kasper Dolberg a conquis les cœurs de tous les supporters anderlechtois. Mais il se murmure que l'attaquant pourrait bien partir en janvier. Nous avons donc tendu l'oreille pour capter les derniers échos concernant le Danois.

C'était Brian Riemer qui a soulevé la question la semaine dernière en disant "qu'il serait surpris si Dolberg restait à Anderlecht lors du mercato hivernal". Le sélectionneur danois et ancien entraîneur du Sporting parlait sans doute pour lui-même, car il verrait d'un bon oeil que l'attaquant de son équipe évolue chez un grand d'Europe.

Mais les paroles de Riemer n'auront que peu d'influence sur la situation de Dolberg. Contre la Serbie, l'attaquant de 27 ans était titulaire mais n'a... pas eu une seule occasion de tirer. Sous Brian Riemer, il a marqué une fois en huit matchs cette saison, tandis que sous David Hubert, il a marqué 13 fois en 13 rencontres. Autrement dit, seulement trois réalisations de moins que sur l'ensemble de la collaboration avec Riemer...soit 50 matchs.

Dolberg se sent tout simplement très bien pour la première fois depuis longtemps

Dolberg n'a jamais critiqué Riemer, difficile chez lui de trouver un mot plus haut que l'autre. Cependant, les initiés de Neerpede savaient qu'il n'était pas heureux d'être seul sur son île en attaque. Hubert a changé cela en poussant Mario Stroeykens - qui en profite également - plus haut et en créant beaucoup de mouvement autour de lui.

Après son deuxième but contre Gand, Dolberg a même célébré de manière enthousiaste selon ses normes. Un attaquant avec ces statistiques attire effectivement l'attention de nombreux clubs étrangers. Mais pour l'instant, il cherche simplement la stabilité.

© photonews

À Nice, Hoffenheim et Séville, il ne se sentait pas bien. À Bruxelles, oui. Au sein du club, tout le monde voit qu'il se sent bien dans la capitale. Le natif de Silkeborg dispose d'un bel appartement où ses jumeaux d'un an s'épanouissent. À Neerpede, il est simplement un garçon jovial : "Vous l'avez vu célébrer, c'est ainsi que nous le voyons tous les jours" a déclaré Mats Rits hier. "Il s'entend très bien avec le groupe".

Dolberg ne veut pas simplement redevenir un joueur parmi tant d'autres

Les supporters des Mauves ont scandé son nom jusqu'à ce qu'il vienne vers eux après le match. Même Dolberg n'est pas insensible à cela. Il sait qu'il aura à nouveau tout à prouver s'il repart dans un autre club. L'argent ne fait pas tout. Vendre Dolberg en janvier n'est pas prévu. Même s'il est actuellement l'homme qui peut rapporter le plus avec Stroeykens.

"J'ai joué avec de nombreux attaquants, mais Kasper est différent. Sa finition, même à l'entraînement, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. C'est simplement incroyable", a souligné Rits.

De là à le voir prester jusqu'à la fin de son contrat en 2027, il y a un pas. Mais des voix influentes à Neerpede confirment qu'il n'a jamais mentionné un possible départ. Un peu d'orgueil ne lui est pas étranger. Quitter Anderlecht pour redevenir simplement un parmi tant d'autres n'est pas son plan.