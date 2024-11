🎥 La Gantoise lésée au Lotto Park ? Jonathan Lardot revient sur deux phases polémiques du match à Anderlecht

Jonathan Lardot a eu du boulot à l'occasion d'Anderlecht - La Gantoise dans Under Review. Il est notamment revenu sur deux phases de la rencontre.

Wouter Vrancken était hors de lui après la lourde défaite de La Gantoise à Anderlecht. Il est allé trouver l'équipe arbitrale, remonté après les deux cartes rouges infligées à son équipe, notamment celle de Jordan Torunarigha.

Dans Under Review, Jonathan Lardot a rappelé un principe élémentaire : "En cas de deuxième carton jaune, la VAR ne peut pas intervenir. Sauf dans les 16 mètres en cas de possible penalty. Mais dans ce cas, c'était en dehors de la surface, donc il n'était pas question de voir le VAR entrer en action", commence-t-il.

L'ancien arbitre a par contre un avis tranché sur l'action en tant que telle : "Il s'agit d'une belle intervention défensive. Le ballon change de direction. Nous voyons que le défenseur gantois joue le ballon. Ensuite, il y a bien un contact, mais l'intervention était très réussie. Je ne pense pas que l'arbitre aurait dû siffler".

Pas de rouge pour Coosemans

Vrancken regrettait également le tirage de maillot de Colin Coosemans sur Max Dean, qu'il aurait, cette fois, bien vu sanctionné d'une carte rouge. Pour Jonathan Lardot, la faute est flagrante : "C'est clair, tirer le maillot est un acte antisportif".

#UnderReview | “Ce n’est pas une occasion nette de but avec un carton rouge.” - Jonathan Lardot à propos de la faute de Colin Coosemans durant #ANDGNT. ūüę≥ūüéĹ



Regardez toutes les phases ici : https://t.co/NZxtem4U0b ! ūüĎą pic.twitter.com/ckDVQ8WWAq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 25, 2024

Il nuance toutefois : "Certains demandent du rouge, mais non, je préconise une carte jaune. Pourquoi ? Car on voit un attaquant qui tourne sur lui-même et se retrouve dos au but. On voit aussi Théo Leoni, qui aurait pu être impliqué dans la phase : tous ces éléments indiquent qu'il ne s'agissait pas d'une occasion de but claire. Nous devons donc nous limiter à un carton jaune. C'est pourquoi le VAR n'intervient pas, car ce n'est pas une occasion de but ouverte et cela ne se produit pas dans la surface de réparation". Pas sûr que Wouter Vrancken soit du même avis.