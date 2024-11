Exclu face à Anderlecht pour un très vilain geste, un joueur de La Gantoise fulmine contre l'arbitrage : "C'est injuste !"

Après une lourde défaite 6-0 face à Anderlecht, marquée par deux expulsions, la frustration était palpable parmi les joueurs gantois. Matisse Samoise, notamment, n'a pas caché son mécontentement à l'égard de l'arbitrage.

Matisse Samoise a été exclu dans les dernières minutes après un incident avec Théo Leoni près du banc d'Anderlecht. "J'ai regardé les images et je ne vois nulle part un coup clair", a déclaré Samoise à propos de la phase qui a conduit à sa carte rouge.

"Peut-être peut-on siffler une faute, mais cela ne justifie absolument pas l'intervention de la VAR. Je savais déjà ce qui m'attendait quand l'arbitre a été appelé à l'écran. Cela semble simplement injuste."

Selon Samoise, le mal avait déjà été fait plus tôt dans le match. "Le premier carton rouge était totalement injustifié, et ils auraient également dû recevoir une expulsion. Quand leur gardien a fauché Max Dean, aucune sanction n’a été donnée. Si on fait le compte, nous avons été lésés à trois reprises. On a le sentiment de s’être fait voler."

La prestation de l’arbitre Lothar D’hondt a particulièrement agacé les Buffalos. "Après la pause, nous lui avons expliqué que le carton rouge donné à Torunarigha était injuste, car il s’agissait d’une intervention sur le ballon. Mais il nous a ignorés avec cynisme. Ce genre d’attitude est inutile et frustrant", a poursuivi Samoise.

Malgré cette amertume, La Gantoise préfère désormais tourner la page et se concentrer sur la suite. "Je ne veux pas m’éterniser sur ma colère, au risque de m’exposer à une sanction plus sévère", a conclu Samoise. "Nous devons mettre ce match derrière nous et nous concentrer le plus vite possible sur celui de jeudi."