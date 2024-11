La classe de David Hubert : "S'il touche le ballon, alors..."

Après la large victoire d'Anderlecht face à La Gantoise, David Hubert était évidemment ravi, mais savait aussi faire la part des choses. Il a surpris en allant dans le sens de l'entraîneur adverse.

"Le début du match s'est passé comme je le redoutais," commençait David Hubert après le match. "Nous avons demandé de commencer immédiatement avec intensité, mais nous ne l'avons pas fait correctement dans les vingt premières minutes. Le premier but a un peu débloqué la situation, après quoi nous sommes entrés davantage dans notre match. À partir de ce moment-là, nous avons joué plus rapidement et maintenu un haut tempo de jeu. C'était essentiel pour mettre La Gantoise sous pression."

Au sujet du carton rouge de Torunarigha, Hubert avait un avis clair. "Je n'ai pas encore revu les images, mais si effectivement il touche le ballon, alors je suis d'accord avec Vrancken que le deuxième carton jaune est injuste."

"C'était un contact léger, il n'a mis personne en position de marquer en danger et le rouge a été beaucoup trop sévère. On peut siffler la faute, mais ça ne méritait pas plus que ça. Cette action a mené au 3-0 et La Gantoise a complètement sombré", reconnaît le coach d'Anderlecht. Les Mauves ont en effet pris le large à ce moment du match, crucial.

Hubert a toutefois également souligné les progrès réalisés par son équipe ces dernières semaines. "Depuis la défaite contre le Club Bruges, nous sommes beaucoup plus disciplinés. Nous respectons mieux le plan et exécutons la tactique comme demandé. Nous voulons proposer un football de domination, mais il faut aussi rester organisé dans les moments de transition. Nous avons fait des pas dans ce sens", se réjouit-il.

Enfin, l'entraîneur a fait l'éloge de Kasper Dolberg, qui s'est une fois de plus illustré avec deux buts. "Dolberg montre qu'il a bien plus de qualités qu'être simplement un finisseur dans les seize mètres. Il est de plus en plus impliqué dans le jeu et devient de plus en plus redoutable aux abords de la surface. Mario s'adapte également bien et trouve plus facilement la connexion avec Kasper. Un attaquant qui joue avec confiance et marque facilement est une bénédiction pour chaque équipe", concluait David Hubert.