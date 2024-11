"Tout est de sa faute !" : Wouter Vrancken furieux contre l'arbitre...quitte à oublier la prestation de son équipe

C'était assez prévisible. Après le match, Wouter Vrancken, hors de lui, a vivement critiqué l'arbitrage lors du match Anderlecht-La Gantoise. Le monologue de Vrancken était clair et l'arbitre Lothar D'Hondt en a pris pour son grade.

"Je voudrais commencer par les 40 premières minutes qui étaient bonnes. Nous avions tout sous contrôle. La seule chose qui manquait était de trouver des espaces libres. Après ce but malheureux, nous nous sommes dit sur le banc : 'si cela continue comme ça, nous pouvons ajuster à la mi-temps. Tout ira bien ici'", a commencé Wouter Vrancken en conférence de presse.

La deuxième carte jaune reçue par Jordan Torunarigha juste avant la mi-temps a clairement un tournant dans cette rencontre . "Cela a commencé en fait avec cette action à la 38e minute dans ce duel entre Colin Coosemans et Max (Dean). Si quelqu'un devait sortir avec un rouge, c'était Coosemans. D'accord, Zanka était peut-être encore dans le coin ce qui pourrait justifier le jaune. Mais n'est-ce pas une faute?", s'est demandé Vrancken.

"Mais le deuxième? Torunarigha a simplement poussé le ballon et a reçu un deuxième jaune pour cela. De nos jours, vous pouvez discuter avec l'arbitre 20 minutes après le match. Je suis allé le voir avec mon ordinateur portable et lui ai montré cette action."

Il prétend ne pas l'avoir vu ? Comment pouvez-vous donner un carton jaune pour quelque chose que vous n'avez pas vu?

"Il prétend ne pas l'avoir vu, mais il donne quand même un deuxième jaune pour quelque chose qu'il n'a pas vu? Et ensuite il me dit 'si vous faites abstraction de l'image où le joueur touche le ballon'. Euh, mais c'est bien de cela dont il s'agit hein? Je lui ai demandé s'il pensait que c'était une erreur ou non et alors il a dit qu'il devait encore analyser les images."

"Et concernant cette action avec Colin, il a dit que c'était trop léger. Il déséquilibre clairement Max. C'est simple: c'est toujours une faute. Cela aurait pu être un match agréable, mais c'était absurde. Et je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Ce n'était que l'arbitre !", a ensuite clairement déclaré le coach de La Gantoise.

"(Lors de ma réunion avec les arbitres) J'avais encore dit que tout se passait bien cette saison. Qu'il y avait moins de discussions et que j'étais moins frustré envers les arbitres. Et puis vous avez un match comme ça... La prochaine fois, je ne me réinscrirai même plus. J'aurais mieux fait de travailler trois-quatre heures avec mon équipe au lieu d'être à Tubize pour ça", ensuite sonné Vrancken, d'un ton sec.