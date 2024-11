Un ancien Mauve jubile : "Ils sont candidat au titre !"

Anderlecht a totalement écrasé La Gantoise ce dimanche (6-0). Une prestation référence pour les Bruxellois, qui montent en puissance.

Si Anderlecht en est là, c'est aussi grâce à son buteur Kasper Dolberg. Le Danois a marqué 12 fois sous David Hubert. Il n'avait marqué...qu'un but sous Brian Riemer.

Hubert a clairement tiré les bonnes conclusions après les matchs contre le Club de Bruges et le Beerschot. "En trois matchs, Anderlecht a marqué quinze fois et a gardé le zéro à trois reprises", se réjouit l'ancien mauve Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour Hubert. Ce qui est intéressant, c'est aussi la marge de progression du club bruxellois.

"Je pense qu'Anderlecht se battra pour le titre cette saison. Surtout parce que Vertonghen et Thorgan Hazard reviendront dans le coup après le Nouvel An", a continué Degryse.

Certainement aussi parce que La Gantoise et l'Union SG, avec un nouvel entraîneur et un effectif considérablement renouvelé, déçoivent énormément. La bataille pour les six premières places sera serrée, mais Degryse s'attend à ce qu'Anderlecht soit présent parmi celles-ci quoi qu'il arrive.