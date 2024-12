Anders Dreyer sait qu'il doit mieux faire : "Un transfert? Comment ça ?"

Anders Dreyer n'a marqué que son second but de la saison ce dimanche face au Beerschot. Lui qui trouvait si facilement le chemin des filets si facilement la saison passée va devoir retrouver la forme en 2025.

Ce but si important contre le Beerschot pourrait bien relancer Anders Dreyer, dont la première moitié de saison aura été bien différente de 2023-2024. "C'est important de parvenir à prendre les trois points même dans ce genre de match délicat", se réjouissait sobrement le Danois après la rencontre.

Sa célébration, pourtant, a été inhabituellement exubérante, de la part d'un garçon qui, un peu comme son compatriote Kasper Dolberg, montre peu ses émotions. "Ca faisait vraiment du bien, à l'équipe mais aussi sur le plan personnel", reconnaissait Dreyer. "Ce n'est que mon deuxième de la saison (en championnat, nda)... et ça faisait un moment". Deux mois, presque jour pour jour, le premier datant du Clasico le 6 octobre.

Un départ cet hiver ? Pas au programme pour Dreyer

"Heureusement, cette saison, d'autres joueurs marquent et compensent ça. Je ne fais pas attention aux critiques, le plus important est qu'Anderlecht soit dans le top 3 et performant en Europe", relativise Dreyer. "Cela passe avant mes performances personnelles. La saison passée a été longue, avec peu de vacances, et cette saison est encore très chargée".

L'été passé, beaucoup s'attendaient à ce qu'Anders Dreyer, international danois et estimé à 15 millions d'euros avant l'Euro 2024, décroche un transfert. Cette fois, pas question de départ, et ce n'est pas parce que sa cote a un peu baissé.

"Un transfert ? Comment ça ? Vous avez entendu quelque chose ? (rires) Non, je suis heureux ici avec ma femme et notre enfant. Je viens avec plaisir chaque jour au club, c'est un club où je me sens bien", conclut Anders Dreyer, récemment devenu papa et dont la vie privée lui permet d'être épanoui sur le terrain également. Là aussi, un peu comme Dolberg...