Anderlecht a-t-il trouvé son "nouveau Wasyl" ?

Les supporters d'Anderlecht ont un nouveau chouchou : Jan-Carlo Simic. Les discours sur l'ADN du club sont fréquents, mais voilà un "guerrier" qui rappelle d'autres souvenirs.

Jan-Carlo Simic avait impressionné dès son arrivée pour deux choses : une énorme confiance en lui, qu'il tient de sa formation à l'AC Milan, et un physique de bûcheron. Loin de l'idée qu'on se fait peut-être d'un défenseur d'Anderlecht, mais bien celle que renvoyaient pourtant quelques uns des chouchous du Lotto Park par le passé.

Bien sûr, Simic n'est pas Vincent Kompany, Hannu Tihinen ou Zeno Debast. Simic est un véritable déménageur, qui s'attire les vivats du public plutôt pour ses tacles et interventions rageuses que par des dribbles réalisés dans sa surface.

Brian Riemer avait cependant rapidement déclaré qu'il ne fallait pas trop attendre du jeune serbe qu'il porte la défense à lui seul dès sa première saison complète chez les A. Il se trompait : sous David Hubert, Simic est devenu bien plus un leader que son compère Zanka, de 15 ans son aîné.

Le "nouveau Wasyl" ? Pas vraiment

Le Lotto Park ne s'y trompe pas : après le coup de sifflet final, face au Beerschot, son nom a été scandé par le kop. Simic lui-même était assez surpris ; nous pas. Il a le coeur et la personnalité qui plaisent à Anderlecht, peu importe les discours de "Noblesse Oblige".

Et hors des terrains, Jan-Carlo Simic est loin d'être un truand, mais est plutôt un gentleman : en zone mixte, c'est lui qui a signalé au responsable presse qu'une petite fille espérait prendre une photo avec Anders Dreyer. Un geste discret mais qui signifie beaucoup. Là, il est un peu différent d'un Wasyl, plus brut de décoffrage et qui ne venait d'ailleurs pas souvent face à la presse.

La cerise sur le gâteau, c'est le fait que Simic n'ait coûté que 3 millions d'euros. Une sorte de cadeau d'adieu de la part de Jesper Fredberg, qui devrait rapporter gros à son départ dans quelques années...