Plutôt culotté : Dirk Kuyt mécontent... de l'arbitrage : "Je ne comprends pas d'où ça sort !"

Personne n'était satisfait de l'arbitrage après Anderlecht-Beerschot. En effet, alors que les Mauves réclamaient au moins un penalty, Dirk Kuyt regrettait le... temps additionnel !

Dirk Kuyt était bien sûr assez fier de ses troupes malgré la défaite au Lotto Park, le Beerschot ayant une fois de plus posé problème à un "gros" après avoir déjà battu Anderlecht au Kiel. "Si vous demandez à Anderlecht quelle a été l'équipe la plus difficile à affronter à la maison, la réponse sera certainement nous, et nous pouvons en être fiers", se réjouissait le coach des Rats.

Contrairement à Courtrai, Westerlo ou encore La Gantoise, le Beerschot a en effet offert une belle résistance, "face à l'une des meilleures équipes de Belgique", rappelle Kuyt. Le club anversois avait même ouvert le score, et joliment avec ça.

Mais le Beerschot a aussi lutté avec ses armes, c'est-à-dire en gagnant énormément de temps dès que c'était possible. Jan-Carlo Simic ne s'en formalisait pas (lire ici), conscient que la lanterne rouge de Pro League ne pouvait pas vraiment faire autre chose.

Reste qu'il y avait de quoi hausser les sourcils quand Kuyt regrettait... le temps additionnel de six minutes. "Nous encaissons au bout du temps additionnel, ça fait mal. Je me suis demandé d'où sortaient ces six minutes", ose le Néerlandais, qui souligne aussi que Coosemans a gagné du temps afin de permettre à Yari Verschaeren de remonter sur le terrain.

C'est d'ailleurs ce point que Dirk Kuyt soulignera avec admiration : "Mon collègue a pu faire monter au jeu des joueurs qui amélioraient encore l'équipe plutôt que l'affaiblir, et ça fait la différence en fin de rencontre", regrette-t-il. "Je suis un peu jaloux".