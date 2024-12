David Hubert devra peut-être prendre un gros risque, face à la cascade de blessures que subit Anderlecht

La fin d'année sera délicate à gérer pour David Hubert. Les blessures commencent à s'empiler, et d'une façon ou d'une autre, il faudra prendre un risque.

Dimanche, catastrophe pour Anderlecht en première période : Mario Stroeykens, après un contact, est resté au sol. Après avoir essayé de garder sa place, il a dû se rendre à l'évidence et a quitté son poste, remplacé par Yari Verschaeren, qui a marqué des points en inscrivant le but du 1-1.

Mais alors qu'on attend encore les résultats des tests médicaux de Stroeykens, il semble déjà acquis qu'il ne sera pas rétabli pour le déplacement de cette semaine au Slavia Prague. Et au fil des semaines, David Hubert commence à se gratter la tête. "Ca ne me fait pas plaisir, c'est certain", soufflait-il après la rencontre.

Les débuts de Tajaouart ?

Dans l'entrejeu, la tournante se limitera désormais à celle entre Leander Dendoncker et Théo Leoni. Pour le troisième larron et donc la doublure de Verschaeren, il faudra probablement aller chercher du côté des Futures. Anas Tajaouart, n°10 des U23, pourrait bien être appelé et recevoir sa chance. Mais rien n'est encore sûr, car de leur côté, les Futures disputent un match très important contre les Francs Borains.

Tajaouart peut aussi dépanner sur l'aile, tout comme un Nilson Angulo qui n'a franchement rien apporté ces derniers mois à l'équipe A. Et sur les flancs, Hubert a d'autres maux de tête : ni Edozie ni Degreef ne seront prêts pour jeudi, ou en tout cas pas à 100%.

Alors, que faire ? Espérer que Francis Amuzu puisse disputer... deux fois 90 minutes d'affilée ? C'est prendre le très gros risque que "Ciske" se blesse, et souvent, c'est pour longtemps. Amuzu commence enfin à retrouver ses sensations et la saison sera encore très longue.

Quant au dernier risque que David Hubert puisse prendre, il l'a immédiatement écarté avec fermeté : non, le retour de Thorgan Hazard ne sera pas "précipité" suite aux blessures en cascade dans l'équipe. Car là aussi, les chances de rechute sont trop grandes et au Sporting, on pense au long terme - c'est-à-dire aux Playoffs. Ils se jouent peut-être déjà en partie durant ce mois de décembre...