La catastrophe Hawsawi est un mauvais souvenir : la Pro League découvre que l'Arabie Saoudite a aussi de bons joueurs

Pour la première fois depuis l'épisode Osama Hawsawi, des joueurs saoudiens ont foulé la pelouse du Lotto Park - même si c'était cette fois sous le maillot adverse. Et visiblement, les choses ont bien changé.

Pour certains supporters du RSC Anderlecht, voir deux joueurs saoudiens titulaires au Parc Astrid a peut-être rappelé quelques (mauvais) souvenirs. Comme au match aller au Kiel, Faisal Al-Ghamdi et Marwan Al-Sahafi étaient titulaires dans les rangs du Beerschot ; comme au match aller, ils ont été à créditer d'un bon match.

La dernière fois qu'un joueur d'Arabie Saoudite était titulaire dans le même stade ? C'était en septembre 2012 : Osama Hawsawi, premier et seul saoudien de l'histoire du RSCA démarrait le match de Coupe de Belgique face à Boussu-Dour (précédente "incarnation" des actuels Francs Borains). Cinquante-huit minutes d'un niveau abyssal qui seront ses dernières sous le maillot Mauve & Blanc, un mois après en avoir joué 76 guère meilleures à Den Dreef contre OHL.

Al-Sahafi n'a-t-il pas... "l'ADN Anderlecht" ?

Habituellement, ce genre de flop retentissant est oublié, a fortiori 12 ans plus tard, mais à part ceux qui étaient à peine nés, on doute que les supporters du Sporting oublient de sitôt le passage de l'international saoudien. Ses compatriotes ne couraient pas les rues en Europe à l'époque (on se demande pourquoi...), mais d'ici à 2034, les choses pourraient changer.

© photonews

L'Arabie Saoudite prépare en effet "son" Mondial - qui n'est pas encore officiellement attribué, mais est une affaire conclue, c'est le cas de le dire - prévu pour 2034, et va donc, un peu comme le Qatar a tenté de le faire entre autres à Eupen, envoyer des talents du cru en Europe pour se former. Le Beerschot, propriété du consortium saoudien United World Group, en profite.

Quand Al-Sahafi et Al-Ghamdi ont débarqué au Kiel, pourtant, on se demandait bien si le mot "profiter" serait adapté. Quel serait le niveau de ces renforts saoudiens ? Le souvenir d'Hawsawi était encore dans beaucoup de têtes. Mais leur victoire contre le futur champion du monde argentin à la Coupe du Monde 2022 était un indice : les Faucons Verts ont progressé.

Faisal Al-Ghamdi n'est pas un milieu de terrain particulièrement génial, mais il a clairement le niveau et le coffre pour la Jupiler Pro League, enchaînant les titularisations en tant que sentinelle dans l'équipe de Dirk Kuyt. Mais c'est surtout Marwan Al-Sahafi qui impressionne.

À 20 ans seulement, l'insaisissable ailier saoudien a inscrit son cinquième but ce dimanche, avec une particularité : il ne marque... que dans les grands matchs. Un doublé contre Anderlecht, un doublé contre Bruges, et un nouveau but contre les Mauves désormais. Al-Sahafi fait les choses à l'envers. À son âge, les attaquants doivent généralement apprendre à répondre présent dans les grandes occasions mais marquent facilement contre les "petits" ; lui va devoir désormais trouver le chemin des filets dans les matchs de bas de classement pour aider le Beerschot à se maintenir...