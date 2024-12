Un départ d'Anderlecht en janvier ? David Hubert écarte les rumeurs : "Nous aurons besoin de tout le monde, y compris de lui"

Yari Verschaeren a, jusqu'à présent, traversé une saison difficile. Le jeune milieu de terrain, autrefois l'une des plus grandes promesses d'Anderlecht, n'a pas encore pu répondre aux attentes.

Les statistiques montrent qu'il a reçu moins de temps de jeu cette saison et que sa production - tant en termes de buts que de passes décisives - est en retard. Le joueur de 22 ans a souvent été sur le banc ces dernières semaines, suscitant des questions sur son avenir au club.

Cependant, lors de la victoire face au Beerschot (2-1), Verschaeren est à nouveau apparu sous les feux de la rampe. Il a marqué un but crucial et a montré sa classe à un moment clé de la partie. "J'ai traversé une période difficile, donc je suis très heureux de ce but", réagissait-il au coup de sifflet final.

Malgré sa situation à Anderlecht, Verschaeren essaie de rester positif. "Je ne pense pas trop à ce que les autres disent ou à un éventuel prêt en janvier. J'essaie de saisir chaque opportunité qui m'est offerte."

David Hubert ne veut pas d'un départ en prêt de Yari Verschaeren

L'entraîneur David Hubert, également interrogé sur le cas Verschaeren lors de la conférence de presse, en a parlé avec éloges. "Son entrée en jeu était presque parfaite", a déclaré Hubert. "J'ai lu beaucoup de choses sur Yari, mais en interne, personne ne doute de ses qualités. Je crois vraiment en lui. Il a la bonne mentalité - nous l'avons vu ce soir (ndlr : contre le Beerschot) encore - mais il joue à un poste où il y a une forte concurrence. C'est un luxe pour moi."

Interrogé sur la possibilité d'un départ en janvier, Hubert a été clair. "Pour moi, non. Nous avons un calendrier chargé et nous sommes confrontés à sept blessures, ce qui confirme ma position. Nous avons besoin de tout le monde, y compris de Yari."