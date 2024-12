Anderlecht peut-il rêver du titre de champion ? Un ancien de la maison fait une prédiction forte !

Anderlecht est dans une spirale positive. Les Mauves peuvent-ils pour autant prétendre à un titre de champion, qui leur échappe depuis 2017 ?

C'est la question à laquelle se sont essayés de répondre les animateurs de l'émission "Dans le vestiaire", émission diffusée sur RTL Sports.

L'un d'eux, l'ancien joueur Silvio Proto, a donné son top 3 fictif à la fin de la saison et pense en effet qu'Anderlecht pourrait être champion de Belgique.

"Les trois, ce sera Anderlecht, Bruges et Genk. On va voir comment ils vont pouvoir gérer leur agenda européen. Parce que si Anderlecht et Bruges vont loin, ils vont perdre aussi pas mal de points", a-t-il commencé.

Proto a ensuite justifié son choix. "Pas parce que j'étais anderlechtois et que j'essaie d'être le plus neutre possible, mais plus parce que j'ai un peu pitié des supporters d'Anderlecht qui se coltinent des années sans titre. J'espère pour eux qu'Anderlecht sera champion."

"Et aussi, pour amener un vent de fraîcheur, parce que si c'est de nouveau Bruges qui est champion, ils vont de nouveau avoir trois ans d'avance sur tout le monde. Pour les suites des prochains championnats, je pense que ce serait bien qu'Anderlecht soit champion, même si j'y crois pas", a continué l'ancien gardien.