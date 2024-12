"J'aurais fait pareil à leur place" : l'attitude du Beerschot n'a pas dérangé tous les Anderlechtois

En seconde période, le Beerschot avait clairement un objectif : garder le nul, quitte à perdre du temps. Jan-Carlo Simic, encore une fois assez impérial, ne s'en formalisait pas.

La Mauves Army ne s'y était pas trompé, scandant spontanément le nom de Jan-Carlo Simic après la victoire in extremis face au Beerschot ce dimanche. Le Serbe a été saluer ses supporters, avant de venir s'adresser à la presse. "Ca me touche énormément, je ne m'y attendais pas du tout", confessait-il.

"Le public est exigeant et veut qu'on gagne, c'est normal. Cette pression, on la connaît, et je ne m'en fais pas : le premier à me mettre la pression, c'est moi-même", affirme Simic. Anderlecht avait fort mal commencé la rencontre face à la lanterne rouge, qui leur pose décidément problème.

"En seconde période, nous avons fait mieux circuler le ballon, après en avoir discuté à la pause. C'est vrai que le terrain n'est pas facile, mais c'est la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas une excuse et nous sommes passés au-dessus".

De la confiance et du travail, les secrets de Simic

Le Beerschot, de son côté, a gagné du temps dès que c'était possible en seconde période, mais Jan-Carlo Simic hausse les épaules : "C'est normal dans leur situation, ils voulaient sécuriser un point à l'extérieur. J'aurais fait pareil à leur place", estime-t-il.

De son côté, le défenseur débarqué de l'AC Milan commence vraiment à ressembler à un patron, dans ses interventions comme ses montées balle au pied. "J'ai toujours eu ça dans mon jeu mais il fallait bien sûr que je m'adapte, c'est toujours nécessaire pour un jeune joueur", relativise Simic. "C'est une question de confiance... mais aussi de travail".