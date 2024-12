LIVE : Suivez Anderlecht-Beerschot en direct commenté (18h30)

Anderlecht reçoit le Beerschot ce soir dans un Lotto Park plein à craquer. Pour l'occasion, un spectacle spécial est prévu.

Le RSC Anderlecht a prévenu ses supporters : ce soir, il faudra être à sa place au moins un quart d'heure avant le coup d'envoi du match face au Beerschot, afin de ne rien rater d'un spectacle son et lumières spécial.

"Ce dimanche, l’électricité sera dans l’air grâce au Fuse. L’institution de la vie nocturne bruxelloise célèbre son 30ème anniversaire et se chargera de la programmation musicale avant et après le match", annonce le Sporting.

"Le Fuse est un nom bien connu dans la vie nocturne bruxelloise et bien au-delà. L'institution de la rue Blaes fête cette année son 30ème anniversaire et ne le laissera pas passer inaperçu. Le Fuse célèbre son influence sur la scène des clubs par une tournée européenne, un livre de photos et des mixtapes, entre autres choses. Dimanche, le club Fuse s'installera donc au Lotto Park pour une soirée qui restera dans les annales.

En collaboration avec notre partenaire principal Napoleon, ce sera sans aucun doute un match inoubliable. Et ce, dans un Lotto Park - une fois de plus - plein à craquer".

À partir de 17h30, le DJ résident du Fuse, DJ Salas, chauffera donc le Lotto Park pendant 45 minutes avant un show spécial lancé à 18h15, quinze minutes avant le coup d'envoi.