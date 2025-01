LIVE : Doublé de Jutgla ! Anderlecht largué (0-2)

Le onze de base du RSC Anderlecht pour la réception du Club de Bruges contient quelques petits changements, rendus nécessaires par les nombreuses absences.

Ainsi, en défense centrale, devant les absences de Jan Vertonghen (blessé) et Zanka (en partance), c'est cette fois Amando Lapage qui est titularisé, Leander Dendoncker étant aligné dans l'entrejeu. Une première titularisation en Mauve & Blanc pour le petit-fils de Paul Van Himst, dont on attend beaucoup.

Mais la grosse surprise, c'est la titularisation d'Ali Maamar, 19 ans et latéral gauche du RSCA Futures. Ludwig Augustinsson et Moussa N'diaye sont actuellement indisponibles, et Hubert a donc préféré jouer la carte de la jeunesse plutôt que d'aligner par exemple Killian Sardella à gauche et Foket à droite.

Déception aussi pour Yari Verschaeren, laissé sur le banc une nouvelle fois, au profit d'un entrejeu musclé avec Dendoncker, Rits et Leoni. Devant, Amuzu est préféré à Edozie. Kasper Dolberg retrouve le onze, tout comme Anders Dreyer.