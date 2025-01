Indigne d'Anderlecht : 300.000 euros pour un nouveau terrain immédiatement injouable

"Le ballon rebondissait parfois à un mètre de hauteur", a déclaré Hans Vanaken à l'issue du choc entre Anderlecht et le Club Bruges. Et il n'exagérait même pas. Pourtant, Anderlecht venait de poser un nouveau terrain.

Il n'a pas fallu cinq minutes après les premières tacles ou accélérations que les premiers morceaux de gazon se sont déjà détachés. Le nouveau terrain d'Anderlecht a coûté 300 000 euros et a suscité de nombreuses critiques.

Mais on ne fait pas de miracles : cette pelouse venait à peine d'être posée... et a immédiatement subi les fortes chutes de neige des derniers jours. Les racines de gazon n'ont donc pas eu le temps de prendre. "À un moment donné, vous deviez faire plus attention à la façon dont vous passiez le ballon qu'à ce que vous alliez en faire", soupirait Ardon Jashari.

"Notre victoire semblait plus facile qu'elle ne l'a été, car le terrain était très lourd", a poursuivi le milieu de terrain suisse. "Mais nous avons tout simplement très bien joué, malgré les circonstances."

A Anderlecht, on reconnait que le terrain n'était pas en bon état, mais que c'était aussi prévisible. "On ne peut pas s'attendre à des miracles", a soupiré David Hubert. "J'ai vu les gens travailler ici jour et nuit."

"Tout comme nous, le terrain n'a pas eu de période de repos suffisante. Les plaques de gazon ne peuvent pas adhérer rapidement. Nous espérons qu'il s'améliorera dans quelques jours, mais cela n'a vraiment rien à voir avec le travail de nos jardiniers", défend le coach du RSCA.