Le Lotto Park l'a attendu avec impatience : Amando Lapage fait déjà mieux que Zanka

Neerpede était à la fête ce dimanche, même si le 0-3 a bien sûr tempéré la satisfaction. Amando Lapage, qu'on attendait dans le onze depuis longtemps, a enfin démarré un match au Lotto Park.

Un défenseur central peut-il avoir encaissé trois buts et tout de même arborer un semblant de sourire après la rencontre ? Dans des circonstances normales, certainement pas. Mais Amando Lapage n'avait pas grand chose à se reprocher lors de ce topper : auteur d'un match sobre, le solide "ket" de Neerpede a fait ce qu'il a pu, même s'il doit encore prendre un peu d'ampleur et de leadership.

Surtout, Lapage a enfin pu démarrer un match pour le RSCA, à domicile qui plus est. De quoi avoir le sourire, car le petit-fils de Paul Van Himst a attendu ça un peu trop longtemps. "Je suis content et fier de faire mes débuts dans le onze, surtout contre Bruges. Maintenant, évidemment, je suis déçu du résultat", reconnaît Lapage.

Déjà meilleur que Zanka ?

"Le niveau est élevé, bien sûr, et avec de l'expérience, ça ira en s'améliorant mais je me suis très vite senti bien dans le match, mes premières interventions étaient correctes", estime-t-il ensuite. "Je vais devoir revisionner quelques images pour juger de ce qui a été moins bien, mais dans l'ensemble, je trouve que ça allait".

En effet, Lapage, s'il n'a pas brillé, a certainement paru plus solide et plus fiable que son prédécesseur à ce poste, à savoir Zanka, mis de côté et en partance. Sans surprise, car si la Challenger Pro League est un autre niveau, Amando Lapage y a toujours été solide, sans être brillant. Mais après tout, aurait-il pu faire pire que le Danois ?

En tout cas, cette titularisation pourrait bien convaincre Lapage, en fin de contrat en juin prochain, de revoir ses projets. Un départ avait été évoqué ; il temporise. "Je regarde la situation jour après jour et suis concentré sur le club actuellement. Mais l'avenir n'est jamais sûr", reconnaît-il. Le mercato hivernal jouera aussi un rôle sur sa décision, mais à court terme, on devrait revoir Amando Lapage dans le onze.