Anderlecht communique officiellement sur l'état de santé de Francis Amuzu, sorti après de longues minutes au sol lors du topper

En percutant Joel Ordonez de plein fouet, Francis Amuzu a occasionné une belle frayeur à tout le Lotto Park. Le choc l'a laissé au tapis pendant toute la mi-temps, le repos a même été prolongé pour permettre aux secouristes de l'évacuer en étant sûr que la situation était sous contrôle.

Ces quelques minutes sans aucun signe de mouvement étaient particulièrement inquiétantes. Après la rencontre, David Hubert s'est toutefois montré rassurant avec une grosse commotion en guise de première estimation.

Mais le communiqué d'Anderlecht au sujet de son joueur était tout de même attendu. Il est tombé en fin d'après-midi.

"Francis Amuzu a quitté l'hôpital et récupérera chez lui de la commotion cérébrale subie lors du match d'hier. Notre équipe médicale suivra de près sa récupération" peut-on lire.

Sa sortie de l'hôpital est donc une première nouvelle de nature à rassurer tout le monde. Si Amuzu devra vraisemblablement observer une période de repos avant de retrouver le chemin de la compétition, le pire semble avoir été évité.

Francis Amuzu has left the hospital and will be recovering at home from the concussion he suffered during yesterday’s game.



He will be followed up closely by our medical staff during his recovery.



Get well soon, Cis. 🟣⚪