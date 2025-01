Il a inquiété tout le monde : David Hubert donne des nouvelles de Francis Amuzu

Juste avant la mi-temps, mais aussi durant une bonne dizaine de minutes après que l'arbitre ait renvoyé tout le monde au vestiaire, Francis Amuzu est resté au sol. Le joueur anderlechtois a subi un énorme choc.

Tout le monde au RSC Anderlecht était inquiet et sous tension quand on a compris que l'état de Francis Amuzu était potentiellement grave. Suite à un contact fortuit avec Joel Ordoñez, l'Anderlechtois est resté au sol et n'a pas pu être déplacé avant une bonne vingtaine de minutes.

On a initialement pensé à une fracture de la machoîre mais il s'agissait en réalité d'un gros choc à la tête. Amuzu devait donc d'abord être stabilisé avant d'être évacué en toute sécurité sur civière. Des images impressionnantes qui ont même amené... le public brugeois à applaudir sa sortie, un fait notable.

Olivier Renard et Jan Vertonghen eux-mêmes sont venus aux nouvelles, et aux abords du stade, l'équipe caméra de la VRT a été très sèchement remballée quand elle s'est approchée du joueur. Après la rencontre, David Hubert a tenté d'être rassurant.

"Ce sont des images qui font toujours peur. Mais à première vue, il ne s'agirait "que" d'une grosse commotion cérébrale", déclare l'entraîneur du Sporting. "Ciske a déjà donné des signaux positifs. On espère que ça ira vite mieux".

Bien sûr, une telle scène a pu marquer les esprits des joueurs. "Ca n'est jamais agréable, car nous ignorions la gravité de la blessure. Puis, devoir changer deux éléments offensifs à la pause, avec Dolberg, ça n'aide jamais", regrette Hubert. "Ca commence à faire beaucoup de blessés". C'est le moins qu'on puisse dire...