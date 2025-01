"Il avait 39 de fièvre" : Nicky Hayen balaie les rumeurs concernant Andreas Skov Olsen

Surprise avant le coup d'envoi d'Anderlecht-Bruges : Andreas Skov Olsen était absent de la feuille de match. L'ailier danois s'est fait porter pâle.

Nicky Hayen était clair sur la situation et affirme que Skov Olsen était bel et bien malade : "Il avait 39,5 de fièvre et la diarrhée, sinon il aurait été là. Toutes ces spéculations doivent disparaître", déclare l'entraîneur brugeois. Rien à voir, donc, avec ces négociations que l'on dit avancées avec le Vfl Wolfsbourg.

Le club allemand aurait déjà fait une offre d'environ 8 millions d'euros, mais cela reste bien en dessous du prix demandé par le Club de Bruges, qui veut presque le double.

Les soupçons entourant l'absence d'Andreas Skov Olsen sont liés à son passé : le Danois s'était déjà fait porter pâle pour forcer un transfert.

La saison dernière, le Danois s'était désisté au dernier moment pour des matchs importants de Conference League contre le PAOK et la Fiorentina, également en raison de "problèmes de santé". Cela alimente les doutes chez certains sur sa situation actuelle.

Nicky Hayen essaie cependant de maintenir la sérénité au sein de l'équipe. "Je ne m'inquiète pas de son cas", a-t-il souligné. "Il a été clairement convenu en interne qu'il pouvait partir si une offre convenable arrivait. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas."

Les semaines à venir seront donc cruciales pour l'avenir de Skov Olsen. Il reste à voir si Wolfsbourg est prêt à répondre aux exigences financières des Blauw & Zwart.