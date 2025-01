Anderlecht a adopté la tactique Standard dans le topper...mais pas avec les mêmes ingrédients : "Ils ont pris une leçon de football"

Tout n'était pas à jeter dans la prestation d'Anderlecht contre le Club de Bruges. Mais l'écart de niveau général avec la tête du classement est malgré tout flagrant.

"Ils n’étaient pas si mauvais que ça en première période" : voilà de quoi Anderlecht devra se contenter dans le débriefing de son match contre le Club de Bruges assuré par Philippe Albert. "Bruges a fait preuve d’une efficacité monstrueuse" constate-t-il sur le plateau de La Tribune. L'arbre qui cache la forêt : comme face au Club plutôt dans la saison et contre Genk, Anderlecht s'est montré impuissant.

"En deuxième mi-temps, c’était catastrophique. Ils ont pris une leçon de football. On aurait dit des gamins face à des adultes. Dans ce genre de match, les tauliers doivent répondre présent. Cela n’a pas été le cas pour Colin Coosemans, Mats Rits et Leander Dendoncker. Seul Kasper Dolberg a été intéressant en première période" déplore l'ancien de la maison mauve.

Anderlecht se structure seulement, Bruges est dans son rythme de croisière

Marc Wilmots se montre tout aussi sévère : "Je n’ai pas vu d’engagement de la part d’Anderlecht. Ils ont fait du Standard. Ils ont fermé la boutique pour jouer en contre-attaque. Ça n’a pas fonctionné".

Avoir voulu se montrer pragmatique pour mettre le doigt sur une potentielle faille du Club est une chose. Mais la rencontre a surtout montré à quel point les Blauw en Zwart étaient passés au-dessus de leur traditionnel rival. Gestion de match, confiance collective : Bruges n'a pas eu besoin de livrer un grand match.

"Chapeau au Club et à Nicky Hayen. C’est une machine très bien rodée. Il a entraîné les jeunes à Bruges et maintenant il les fait monter avec lui en équipe première. Il travaille très bien". À Anderlecht, David Hubert aussi a repris l'équipe en main alors qu'il travaillait avec les jeunes. Lui non plus n'a pas peur d'en lancer dans le grand bain. Mais certains de ses choix sont un peu plus dictés par les circonstances que dans le camp d'en face.