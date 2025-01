Le coup de poker de David Hubert : un jeune de Neerpede plutôt que Foket, message fort ?

Grosse surprise en découvrant la compo du RSC Anderlecht pour le topper : Ali Maamar dispute ses premières minutes en Jupiler Pro League, titularisé au back gauche. Quel baptême du feu pour celui qui est... arrière droit avec les Futures.

Mais qui est donc Ali Maamar ? Pour les observateurs occasionnels du RSC Anderlecht, le nom du "ket" de Neerpede qui a commencé dimanche était totalement inconnu. Et en réalité, seuls ceux qui suivent de temps à autre l'équipe U23 en Challenger Pro League connaissent vraiment ce jeune arrière droit, qui avait pris place une fois sur le banc en JPL en novembre dernier, trois jours après avoir fait le voyage à Riga en Europa League.

Une première titularisation, donc, et des débuts en A... sur son mauvais pied, dans un rôle de back gauche qu'il n'occupe qu'occasionnellement avec le RSCA Futures. Occasionnellement, mais pas à proprement parler rarement - 4 titularisations à gauche cette saison dans l'équipe de Jelle Coen. Mieux, Maamar y a réalisé ses meilleurs matchs, au moins sur le plan statistique, puisque ses deux passes décisives en D1B ont été délivrées depuis le flanc gauche.

Un message à Thomas Foket ?

Mais prester face au RWDM et l'AS Eupen est autre chose que tenir Chemsdine Talbi et Ferran Jutgla, bien sûr. Aligner Maamar en même temps qu'Amando Lapage (du même côté de la défense, qui plus est) aurait pu très mal se passer. Force est de constater que les deux jeunes de Neerpede n'ont pas grand chose à se reprocher, même si sur le premier but, le centre de Talbi vient du côté de Maamar - mais Mats Rits perd un ballon fatal quelques secondes avant.

Ali Maamar est un bon joueur, élégant, qui a réussi quelques belles choses ce dimanche, mais il ne fait pas partie des "pépites" de Neerpede ; on ne parle pas de lui dans les coulisses comme de Nunzio Engwanda ou de Nathan De Cat, ni même Anas Tajaouart (qui attend ses débuts en équipe A).

Cela ne veut bien sûr pas dire qu'il ne percera pas - certaines réussites anderlechtoises n'étaient pas prédestinées, comme celles de Killian Sardella ou même, à l'époque, de Leander Dendoncker. Mais il reste assez étonnant que Maamar ait eu préséance sur Thomas Foket, que ce soit en mettant ce dernier à gauche (il l'a déjà fait dans sa carrière) ou en déplaçant Sardella.

Oser prendre ce genre de décision dans un topper est un message clair de la part de David Hubert. Foket n'a pas encore vraiment réussi à convaincre, et son entrée contre le Beerschot en Coupe était assez catastrophique...