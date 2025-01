📷 C'est ce qui s'appelle donner de sa personne : un joueur du Standard a fini en sang pour assurer la victoire jusqu'au bout

Le Standard s'est une nouvelle fois imposé au courage contre Dender. Un état d'esprit personnifié par Ibe Hautekiet.

Après avoir ouvert le score au bout de trois minutes, le Standard a dû défendre bec et ongles son avantage pendant plus d'une heure et demi. La physionomie de la rencontre a favorisé, plus encore que d'habitude, le repli défensif des Rouches face aux assauts des promus.

L'équipe a alors mobilisé des valeurs d'abnégation et de dépassement de soi déjà largement mises en avant depuis le début de saison. Les joueurs ont donné d'eux-mêmes pour conserver ce mince avantage.

Hautekiet, jusqu'au bout du bout

Après la rencontre, Ibe Hautekiet a ainsi partagé en story Instagram une photo de l'état de ses jambes. Le défenseur de 22 ans a fini le match avec les deux genoux ensanglantés.

En délicatesse pour les dernières minutes, le Courtraisien a mordu sur sa chique pour rester sur le terrain jusqu'au bout. "Life at Standard Liège. F**king 9/9" a-t-il écrit, se félicitant de ces trois victoires de rang acquises au forceps.

L’état d’Ibe Hautekiet après la victoire de cette après-midi 🤕



Une mentalité de guerrier ! ⚔️



📸 Instagram : Ibe Hautekiet pic.twitter.com/Ny9GWD0PhA — Canal RSCL (@CanalRscl) January 26, 2025

De quoi encore un peu plus se faire adopter par Sclessin, qui pourrait tout pardonner ou presque à un joueur qui mouille le maillot pour le club. Sa cote de popularité était déjà assez haute après son début de saison rempli de personnalité dans la défense liégeoise.