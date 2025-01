🎥 Applaudi et fêté par Sclessin, Ivan Leko est considéré comme le faiseur de miracles, au Standard : "Une fierté de voir le public scander mon nom"

C'était une image forte, au coup de sifflet final. Le nom d'Ivan Leko a été scandé par les supporters du Standard, et plus particulièrement par la T3. Le public de Sclessin n'a pas toujours été convaincu par le jeu mis en place par le Croate, mais les résultats parlent en sa faveur.

Pour la première fois depuis le début de la saison 2023-2024 et le 9/9 réalisé sous les ordres de Carl Hoefkens, le Standard a signé son troisième succès de rang, ce dimanche, contre Dender.

Une victoire propre au Standard version Ivan Leko. Les Rouches ont ouvert le score dès les premiers instants via un penalty d'Andi Zeqiri provoqué par Ilay Camara, les deux hommes forts du Matricule 16 cette saison, avant de reculer et gérer leur avantage.

"C'est vrai que parfois, reculer en ne menant que d'un but peut rendre nerveux certains défenseurs", concédait Marlon Fossey à notre micro, en zone mixte, en soulignant que tel était le plan mis en place par l'entraîneur, et qu'il fonctionne.

L'adhésion envers Ivan Leko a grimpé en flèche dans les travées de Sclessin

Ce plan, il n'a pas toujours convaincu les supporters du Matricule 16, notamment après les points perdus dans les dernières minutes face à Louvain et Charleroi. Longtemps, il a été reproché à Ivan Leko de trop vouloir reculer lorsque son équipe menait au score. Un constat qui nous a aussi traversé l'esprit, ce dimanche, lorsque Dender se montrait bien plus entreprenant en seconde période.

"On a eu une grosse mentalité et on a fait beaucoup d'efforts. En première mi-temps, on a bien dominé. Si Dender méritait un goal aujourd'hui, on en méritait un de plus. On a été solide dans les deux camps", se réjouissait et tempérait Ivan Leko au micro de DAZN.

Je suis très fier que le public scande mon nom, je reçois beaucoup d'amour"

Une chose est certaine : le plan de l'entraîneur du Standard est loin d'être spectaculaire, mais il fonctionne. Grâce à ce succès face au promu, le Standard a intégré le top 6 en attendant le résultat de La Gantoise à Louvain. Candidats à la descente en début de saison, voilà désormais les Rouches aux portes des Champions Play-Offs, en majeure partie grâce au plan solide et compact mis en place par Leko.

D'ailleurs, ce dimanche, et pour la première fois avec une telle intensité, les Ultras Inferno, qui prennent place dans la T3 de Sclessin, n'ont pas manqué de scander le nom de l'entraîneur croate lors des célébrations d'après-match. "Je suis très fier que le public scande mon nom. Je ressens beaucoup d'amour des supporters", répondait Ivan Leko. Longtemps décrié, le Croate est enfin apprécié à Sclessin, ce qui pourrait aussi marquer un tournant dans cette saison 2024-2025.