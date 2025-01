Le Standard est provisoirement dans le top 6, mais a encore un axe de progression majeur : "Ça peut parfois rendre les défenseurs nerveux"

Avec 34 points glanés grâce à 16 buts, le Standard est virtuellement dans le top 6 après sa victoire face à Dender. Marlon Fossey veut désormais regarder vers le haut, mais surtout rester humble et travailleur.

Un petit but a fait la différence pour le Standard contre Dender. Les Rouches, face au promu, ont signé leur troisième succès consécutif et ont virtuellement intégré le top 6. C'est donc logiquement un Marlon Fossey satisfait qui s'est présenté à notre micro.

"Tout n'était pas parfait, mais nous sommes très heureux avec ces trois victoires de suite. On regardait vers le bas il y a quelques semaines, nous sommes désormais virtuellement dans le top 6. Au vu des circonstances, des blessures et des difficultés, c'est une très bonne chose. Nous pouvons maintenant regarder vers le haut, même si dire que nous sommes sauvés ne serait pas dans notre mentalité."

Trop reculer, c'est parfois un petit peu inquiétant

Après l'ouverture du score d'Andi Zeqiri, dès la troisième minute, depuis le point de penalty, le Standard a ensuite, comme à son habitude, reculé. Laurent Henkinet n'a pas eu de gros arrêt à faire, mais Marlon Fossey confirmait, en zone mixte, qu'il serait bien que les Rouches apprennent à tuer une rencontre. L'axe de progression majeur qu'il reste au Matricule 16.

"Parfois, en tant que défenseurs, on est un petit peu nerveux car chaque action chanceuse de l'adversaire peut aller dedans et les ramener à égalité. On aimerait aussi avoir plus de confort et marquer davantage, mais c'est le football", a poursuivi Marlon Fossey, avant de confier que marquer rapidement n'était pas spécialement le plan.

"C'était sur que l'ambiance allait être chaude, ce n'était pas spécialement utile de gagner le match dans les cinq premières minutes. Mais on savait que cette équipe de Dender vivrait des choses différentes ici par rapport à ses matchs à domicile et qu'il lui faudrait un temps d'adaptation. C'était donc bien de marquer rapidement pour les mettre dans le doute."

Comparé à la saison dernière, le Standard est transfiguré. Grâce à Ivan Leko, comme le souligne l'Américain. Pour la première fois, le nom du Croate a été scandé avec cette ampleur par les Ultras Inferno, au coup de sifflet final. "Ivan est là depuis une saison et demi. De temps en temps, il faut du temps à l'entraîneur et aux joueurs pour se comprendre. On a un très bon groupe mentalement et le coach fait en sorte que nous gagnions en confiance à l'entraînement et que personne ne soit mis de côté."

"La différence par rapport à l'année dernière est visible tous les jours, surtout pendant la semaine. Avant, on aurait pu s'emballer après deux victoires. Ici, on savait que Dender était une bonne équipe, la cinquième meilleure en dehors de ses bases, et qu'il faudrait faire attention."

Ne pas penser que Dender était facile à battre"

"On parle du top 6, oui. Pas clairement, mais un petit peu indirectement. Aujourd'hui, il faut rester humbles et ne pas penser que Dender était une équipe facile à battre. On espère rester dans le top 6, mais ça ne dépend pas que de nous. Il y a quelques semaines, il aurait été naïf de parler de top 6. Aujourd'hui, nous y sommes et c'est devenu notre objectif. Plus de pression ? Non, c'est mieux de jouer pour le top 6 que pour notre maintien. Si on gagne nos matchs, on sera où nous voudrons être."