"Le plus dur ne fait que commencer pour le Standard" : un ancien Diable Rouge fait le point sur la situation des Rouches

Le Standard parviendra-t-il à terminer dans le top 6 ? C'est la question que se pose de nombreux supporters liégeois. Philippe Albert fait le point sur ce qui en est après la victoire des Rouches de dimanche.

Le Standard de Liège a enchaîné une troisième victoire d’affilée en Pro League. Les hommes d’Ivan Leko ont assuré l’essentiel en venant à bout du promu Dender sur le score de 1-0. Avec ce succès, les Rouches intègrent donc le top 6, le match nul entre Louvain et La Gantoise leur permettant de s’y installer.

Philippe Albert donne son avis sur la situation actuelle des Rouches au micro du Soir : "Alors qu’il intègre le top 6, on connaît le programme qui attend les Rouches : deux déplacements d’affilée au Cercle puis à Westerlo avant des matchs contre les cinq équipes qui les précèdent actuellement. En fonction de la saison, tu te disais que le Standard, Charleroi ou Malines étaient en mesure de profiter des difficultés d’un des 6 premiers. La Gantoise piétine et il n’y a plus que le Standard pour exploiter les difficultés des Buffalos. Pour y parvenir, ils doivent encore prendre 10 ou 11 points selon moi."

Si les Liégeois ne parviennent pas à terminer dans le top 6, ce serait tout de même logique pour l’ancien Diable Rouge : "S’ils y parviennent, ce sera très bien et si ce n’est pas le cas, on trouvera cela normal puisque certains – et ce n’était pas mon cas – les voyaient en playdowns. Sportivement, ils sont sauvés et le manque de régularité dont je parlais en fin d’année n’est plus là, avec un bilan de 9 sur 9 en 2025."

"Même les plus fervents supporters du Standard n’auraient pu rêver au scénario actuel. Même après le départ de Price, ce Standard s’impose et conserve le zéro," explique le consultant.

Le coach y est bien pour quelque chose, souligne Albert :"On sait ce que peut réaliser une équipe psychologiquement libérée dans le foot moderne. Leko a mis en place une organisation, une mentalité et une envie de gagner des duels."

"J’ai même vu Bulat tacler en 1re mi-temps ! Oui, les Rouches ont souffert en 2e mi-temps contre Dender mais sans deux grands arrêts de Verrips, c’était 2 ou 3-0 au repos. Le Standard a des attaquants qui n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer et c’est suffisant en championnat de Belgique, mais le plus dur ne fait que commencer pour les Liégeois," conclut l’ex-Carolo.