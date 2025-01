Un candidat au rachat du Standard visé par une enquête anti-corruption

Aliko Dangote est une piste sérieuse pour le rachat du Standard. Ce dernier aurait proposé l'argent demandé. Mais serait-ce vraiment un bon choix pour les Liégeois ?

Quatre, c'est le nombre d'offres qui auraient été déposées pour le rachat du Standard de Liège. Deux offres restent cependant assez floues : celle d'un investisseur parisien et la deuxième d'un groupe d'investisseurs de Dubaï. Il y aurait une autre offre plus précise, celle de Glenn Straub, un milliardaire américain. Mais une a particulièrement été discutée ces derniers temps : celle d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Mais alors, qui est cet homme qui voudrait acquérir le club liégeois ?

Ce dernier est né dans un environnement aisée au Nigéria. La famille de l'homme d'affaires a fait fortune dans le ciment, le pétrole, l'engrais et l'agroalimentaire.

À ce jour, Dangote dirige sa fondation et est membre du conseil d'administration de "ONE". Il travaille avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour lutter contre la pauvreté et la poliomyélite.

En ce qui concerne le football, il s'est proposé pour racheter Arsenal en 2012, mais sans succès. Le Nigérian a également négocié avec Valenciennes en 2023, mais n'a finalement pas racheté le club.

Un candidat crédible ?

Il reste cependant un candidat très crédible au rachat du club, sachant qu'il a déposé 20 millions d'euros sur la table. Cela correspond au prix de vente que A-CAP, le bailleur de fonds de 777 Partners, cherche à obtenir.

Le potentiel repreneur du club liégeois aurait déjà été impliqué dans une affaire de suspicions de corruption, ce qui pourrait freiner sa venue. Début 2024, le groupe d'Aliko Dangote est soupçonné de participation à des délits financiers sous l'ère de Godwin Emefiele, ex-gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, actuellement sous enquête pour corruption.