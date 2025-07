Du spectacle dans tous les sens et la victoire au bout pour Anderlecht !

On s'est bien amusé ce dimanche après-midi au Lotto Park. Anderlecht a mené de deux buts avant de se faire rattraper, puis de reprendre l'avantage pour de bon contre Westerlo.

On peinait à dire quel match, entre cette réception de Westerlo et le retour à Häcken, était le plus important : rater l'entame de championnat à la maison ferait mauvais genre, mais le RSC Anderlecht n'est clairement pa encore qualifié en Europa League. Besnik Hasi a coupé la poire en deux, faisant de nombreux changements sans qu'on puisse qualifier le onze aligné d'équipe B.

L'un de ces changements, c'est la titularisation de Nathan De Cat qui, très vite, récupère de bons ballons et dicte le tempo aux côtés de Llansana. Cela n'empêche pas Tuur Rommens de percer plein axe depuis les 35 mètres et d'offrir la première vraie occasion du match à Westerlo (7e).

La défense de Westerlo souffre cependant devant les accélérations de Hazard et Angulo notamment. Luis Vazquez, qui remplace Dolberg par précaution dans le onze, passe tout près du 1-0 mais ne règle pas la mire (13e). Il manque de le regretter quand Westerlo obtient un corner... et que Josimar Alcoger touche le poteau (17e).

Coup de chaud sur Anderlecht, donc, qui pourra toutefois compter sur un coup de main de Sydorchuk : l'Ukrainien perd un énième ballon chaud, Nathan De Cat en profite et sert Thorgan Hazard (1-0, 19). Le frère d'Eden fête son retour dans le onze par une solide performance, Westerlo n'a plus les armes.

Nilson Angulo trouve intelligemment Tristan Degreef qui devance un défenseur une nouvelle fois naïf et pique superbement son ballon au-dessus de Jungdal (2-0, 37e). Dans la foulée, Luis Vazquez rate cette fois l'immanquable, rien de moins, et ne tue pas le match (39e). Mais on voit mal comment Westerlo peut s'en remettre.

Vroninks vit un cauchemar

C'est cependant en quelque sorte... Hasi qui va relancer les Campinois. Maamar, peu à son aise et par moments pris en grippe par le public, sort à la pause pour le jeune Basile Vroninks... qui loupe sa première intervention. Simic l'imite et laisse Kyan Vaesen réduire l'écart (1-2, 46e). Le RSCA est pris à froid, mais tente de réagir : Augustinsson, au second ballon après un centre de Degreef, touche le poteau (51e).

Le danger vient encore et encore des flancs, surtout des pieds d'un excellent Hazard, mais Luis Vazquez, encore lui, passe au-dessus du ballon depuis le petit rectangle (57e). Cette fois, il s'en mord les doigts : profitant d'un boulevard dans le dos d'Augustinsson, Matija Frigan réalise un superbe enchaînement et trompe Coosemans dans un angle surprenant (2-2, 58e).

Dans la difficulté, il faut parfois s'en remettre à un exploit individuel, et il ne pouvait venir que d'un homme : Nilson Angulo. L'Équatorien envoie une frappe enroulée imparable pour Jungdal depuis l'extérieur du rectangle et redonne l'avantage au Sporting (3-2, 65e). Westerlo n'abandonne pas pour autant, insistant sur le flanc d'un Vroninks peu à l'aise. Il faut donc refaire le break : monté au jeu, Nathan Saliba fait 4-2 de la tête sur sa première touche de balle, sur corner (71e). Un coup de coin, une fois de plus, obtenu par Angulo, qui n'a pas volé sa standing ovation.

Une tête lobée de Hey (76e), et un nouvel enchaînement manqué de Vazquez (78e) manqueront de porter l'avance d'Anderlecht à trois buts. Ce qui n'aurait pas été du luxe, car Frigan prendra encore de vitesse Simic sur un long ballon dans la foulée, se heurtant à Coosemans. Hazard pensera faire 5-2 en allant au bout d'une action pour son doublé - mais il était hors-jeu (81e).

Qu'à cela ne tienne : dans les arrêts de jeu, après une superbe ouverture de Llansana vers Vroninks, Thorgan Hazard traîne encore par là et s'offre enfin son doublé (5-2, 90e+1). De quoi soigner les chiffres dans cette après-midi spectaculaire au Lotto Park !