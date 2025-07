Le nouvel Anderlecht de Hasi promet du spectacle (avec un nouveau chouchou du public), mais garde un point faible majeur

Anderlecht semble peu à peu retrouver son identité sous la direction de Besnik Hasi. L'entraîneur veut offrir un football fidèle à l'ADN du club et aux attentes des supporters : pressing haut, jeu vertical et rapidité sur les ailes.

Anderlecht veut retrouver un jeu alléchant sous la houlette de Besnik Hasi. Contre Westerlo, cela s’est clairement vu dès la première mi-temps, où les Mauves et Blancs ont joué avec intensité et créativité. "Le pressing avant la pause était excellent", a reconnu Hasi en conférence de presse. "Il y avait de l’engagement, de la mentalité et de la qualité dans notre jeu."

Mais ce style offensif a aussi un revers : il comporte des risques, surtout défensivement. La charnière centrale actuelle, composée de Jan-Carlo Simic et Lucas Hey, est solide dans la circulation et les duels, mais manque de vitesse en transition.

Cela a été douloureusement illustré lors du but égalisateur de Westerlo, où Simic a été pris de vitesse. Hasi ne l’a pas blâmé durement, mais y voit une leçon. 'Dans ce genre de situation, il faut simplement dégager le ballon. Ces erreurs font partie de l’apprentissage.'

Encore mieux avec Camara ?

Malgré tout, l’optimisme règne au Lotto Park. Le public savoure la dynamique et l’état d’esprit offensif. Nilson Angulo se profile comme une révélation possible cette saison. L’Équatorien allie vitesse, audace et efficacité, apportant cette touche d’imprévisibilité chère à Hasi sur l’aile. S’il maintient ce niveau, il pourrait devenir un chouchou des supporters anderlechtois, au même titre que Nathan De Cat.

Hasi souligne que la vitesse est cruciale dans son système. C’est pourquoi il attend avec impatience le retour d’Ilay Camara, actuellement blessé. Il offrirait non seulement de la rapidité, mais aussi de la profondeur et de l'explosivité balle au pied. Dans un schéma où les ailes sont déterminantes, sa présence sera précieuse.

Corriger les erreurs

Le coach reste néanmoins pragmatique face aux retours positif. "Le niveau me satisfait pour l’instant, mais il faut encore progresser, physiquement et mentalement, notamment dans la gestion des moments difficiles du match." Ces phases plus compliquées — comme juste après la pause — restent un point d’attention, comme l’a également relevé Thorgan Hazard.

En résumé, il y a de la belle musique dans cet Anderlecht. L’équipe joue avec courage, audace et panache, exactement ce que les supporters souhaitent voir. Mais, comme dans une bonne composition, le tempo doit être parfait, même en défense. Si Anderlecht veut vraiment prétendre aux titres, il doit apprendre à mieux gérer les risques et à minimiser les erreurs.