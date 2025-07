Un nouveau phénomène en Pro League ? : "Je suis sûr qu'il va percer"

Anderlecht a lancé sa saison avec une belle victoire 5-2 face à Westerlo. Nathan De Cat, titularisé d'entrée, a particulièrement marqué les esprits.

Anderlecht a convaincu lors de la première journée de Pro League en s’imposant 5-2 face à Westerlo. Plusieurs joueurs se sont distingués, notamment le jeune Nathan De Cat.

Titulaire, il a séduit Marc Degryse. "J’ai vraiment été impressionné par Nathan De Cat", a déclaré le consultant dans Het Laatste Nieuws. Pour lui, ce jeune a tout pour réussir.

"Je suis certain qu’il va percer. Il a tout : de la présence, de la qualité technique, une bonne vision du jeu… Il est polyvalent, grand, et en plus, très exigeant envers lui-même."

Le reste de l’équipe a aussi montré de belles choses. "Il y avait un bon équilibre au milieu avec, à côté de De Cat, un Enric Llansana très solide. J’ai eu l’impression que chaque joueur était à sa vraie place."

Anderlecht a fait le plein de confiance pour son premier match, ce qui peut faire une belle différence. Jeudi, le club disputera le match retour face à Häcken.