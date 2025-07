Un grand Mignolet permet à Bruges de renverser Genk, malgré une exclusion en fin de partie

Genk a eu toutes les cartes en main pour s'imposer au Jan Breydel. Malgré un but d'avance et de grosses occasions de doubler la mise, les Limbourgeois ont été renversés par le Club de Bruges, aidé par un Simon Mignolet des grands jours.

Après sa victoire en Supercoupe de Belgique sur la pelouse de l'Union, le Club de Bruges reçoit le Racing Genk ce dimanche dans le cadre de la première journée de championnat. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen reconduit son onze de base victorieux de la semaine dernière, avec Spileers à droite et Jashari absent de la feuille de match. Côté limbourgeois, Van Crombrugge est titulaire, Heymans, légèrement blessé, est sur le banc.

Pour la 75e rencontre de Nicky Hayen sur le banc des Blauw & Zwart, c’est bien Genk qui lance le premier assaut : une frappe de Karetsas, repoussée par Mignolet (4e). Bruges réagit via Reis et Tzolis (6e), sans faire mouche. Quelques instants plus tard, ce sont les Limbourgeois qui repartent à l’attaque via Karetsas. Kayembe libère de l’espace avec un appel, le Grec sert Oh, qui se retourne et trompe Mignolet d’une frappe aussi belle que soudaine. Le Jan Breydel est refroidi d’entrée (0-1, 9e).

Au terme d’un premier quart d’heure plutôt équilibré, c’est davantage Genk qui met la pression sur son adversaire. À Bruges, Vetlesen et Spileers n’évoluent pas à leur position préférentielle, ce qui crée des problèmes tant défensifs qu’offensifs.

Genk rate le coche à Bruges, qui s'impose en fin de match

Les joueurs de Thorsten Fink passent près du 0-2 : Steuckers dribble Mignolet et tire, mais Seys intervient sur la ligne (15e). Les occasions franches sont cependant rares et se résument, pour le reste, à des frappes majoritairement non cadrées. Tzolis, Vermant, Karetsas et Oh ont chacun eu des opportunités avant la pause, mais ne trouvent pas le cadre.

Après le repos, c’est encore Genk qui prend les choses en main, malgré une opportunité pour Skoras, tout juste monté au jeu (46e). Une triple occasion pour les Limbourgeois, permise par une bonne balle de Sattleberger pour Oh. Le Sud-Coréen perd son face-à-face avec Mignolet, Karetsas reprend et bute aussi sur le portier brugeois, puis Karetsas est contré par Ordonez. Genk loupe le coche (52e), d’autant que Mignolet est encore décisif quelques minutes plus tard devant Steuckers, après une terrible perte de balle de Spileers (57e).

Bruges semble plus fragile qu’à son habitude, mais il lui en faut peu pour revenir dans la partie. Monté au jeu à la pause, Forbs centre et trouve Vanaken, qui remise pour Tzolis. Le Grec frappe, le ballon est dévié et monte ; Ordonez le reprend de la tête dans le petit rectangle et marque, via la transversale, un but assez surprenant, mais qui permet à son équipe de revenir à égalité (1-1, 63e).

C’est ensuite Bruges, remotivé par son but, qui se montre plus dangereux. Van Crombrugge est forcé de s’interposer sur une tête de Mechele (69e), puis Skoras trouve un Meijer esseulé dans le rectangle, qui frappe pourtant au-dessus (74e). Vanaken tente sa chance à son tour, au-dessus (79e), et Skoras force Van Crombrugge à la claquette sur une frappe de loin (80e).

Et ce qu’on sentait arriver finit par tomber. Sur un corner, Ordonez tente la retournée, Genk n’arrive pas à se dégager, petit cafouillage dans le rectangle dont profite Mechele pour donner les commandes à Bruges, à l’occasion de son 380e match en Jupiler Pro League (2-1, 82e). Un but que Genk ne peut rattraper dans une fin de match hachée, malgré l’expulsion d’Ordonez, dernier homme et fautif sur Tolu, qui partait vers le but (90+3e).

Victoire donc du Club de Bruges, qui remporte son deuxième choc de la saison et rejoint le Standard et le Sporting d’Anderlecht en tête du classement. Faux départ pour Genk, qui a montré de très belles choses pendant une heure avant de faiblir après l’égalisation. Bruges n’a pas volé son succès sur l’ensemble de la partie, mais n’a pas non plus entièrement séduit, et peut remercier un excellent Simon Mignolet, notre homme du match.