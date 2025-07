Besnik Hasi attend avec impatience un renfort : "Le profil recherché n'est pas bon marché"

Besnik Hasi s'est dit globalement satisfait du match livré par Anderlecht face à Westerlo. Sur le plan offensif, les choses ont bien fonctionné, mais des problèmes subsistent en défense. L'entraîneur attend donc avec impatience un renfort défensif et sait exactement quel profil il recherche.

Besnik Hasi et Olivier Renard collaborent bien, selon ce que l’on entend à Neerpede. Hasi souhaite l’arrivée d’un défenseur supplémentaire et a transmis à Renard le profil qu’il recherche : un joueur expérimenté, capable de diriger la ligne.

Mais ce type de profil n’est pas facile à dénicher, d’autant plus qu’Anderlecht a très peu vendu jusqu’à présent. Il serait préférable que ce nouveau défenseur ait de la vitesse, vu qu’Anderlecht veut jouer haut et que ni Hey ni Simic ne sont particulièrement rapides.

Hasi estime toutefois que beaucoup de choses peuvent être corrigées par le placement, comme Jan Vertonghen le faisait par le passé. "Nous savons ce que nous voulons, mais ce n’est pas facile pour l’instant. Le profil recherché n’est pas bon marché, et je préfère que le club prenne son temps plutôt que de se précipiter sur le premier venu", a expliqué Hasi.

Contre Westerlo, Hey et surtout Simic ont commis quelques erreurs de jeunesse. "Sur le premier but encaissé, Simic aurait simplement dû dégager ce ballon, mais ce sont des moments d’apprentissage", a relativisé Hasi.

Il souhaite malgré tout l’arrivée d’un joueur capable d’orienter les jeunes et de les corriger en cas d’erreur : "On y travaille dur. Les périodes de transfert durent tellement longtemps aujourd’hui. Elle est déjà bien entamée et se poursuit encore un moment. Cela complique les négociations."