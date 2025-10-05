Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 1-0 au Club d Bruges.Les Blauw en Zwart ont dominé la rencontre et ont fini par trouver la faille dans le dernier quart d'heure.

Un choc entre les deux meilleures équipes actuelles de Belgique, une revanche de la course au titre de la saison passée, ce premier affrontement de la saison entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise pouvait recevoir beaucoup de qualificatifs. Les deux équipes ont en tout cas aligné ce qu'elles avaient de meilleur pour oublier leur défaite européenne de la semaine.

Dans le camp de l'Union, cela signifie le retour dans l'équipe de Raul Florucz au détriment de Promise David, particulièrement invisible mercredi. Côté brugeois, Nicky Hayen a fait fort. Plus que le retour de Bjorn Meijer à gauche, le Club a surpris en alignant Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant de concert, tout en les flanquant de Christos Tzolis, Hans Vanaken et Carlos Forbs pour les alimenter.

Cela s'est ressenti dès le coup d'envoi : avec les décrochages de Vermant et les démarquages de Seys dans l'entrejeu, le Club a jailli de partout pour isoler Forbs et Tzolis sur les flancs. L'Union a subi son début de match mais n'a pas concédé d'occasions franches, tentant de ressortir via Anouar Ait El Hadj et Adem Zorgane entre les lignes ou bien avec des longs ballons vers Rodriguez.

Le Club prend l'initiative

L'occasion nette brugeoise a pourtant bien failli survenir sur une passe latérale suicidaire de Niang dans l'axe, mais Mac Allister s'est sacrifié à l'entrée du rectangle devant Tzolis. Niang s'est ensuite mué en sauveur pour contrer Tresoldi in extremis et ainsi réparer l'erreur de Zorgane sur un long ballon.

En fin de première mi-temps, c'est Fedde Leysen qui a eu très chaud. Très remuant sur la droite, Forbs l'a pris de vitesse et a été chercher l'accrochage dans le rectangle. L'arbitre a dès lors montré le point de penalty mais un hors-jeu au départ de l'action a préservé Leysen d'un troisième penalty en quatre jours, 0-0 à la pause.

Malgré la montée de Promise David au repos au détriment d'un Florucz une nouvelle fois transparent, l'Union a été acculée d'entrée de deuxième mi-temps. Bruges a multiplié les combinaisons aux abords du rectangle saint-gillois. Scherpen a également dû sortir sa première parade, et quelle parade ! Sur un coup franc surpuissant de Stankovic plein axe, le Néerlandais a détourné le ballon de sa lucarne de la main opposée.

Mais comme en début de match, l'Union a laissé passer l'orage et a même légèrement pris l'ascendant au début de la dernière demi-heure. C'est précisément au moment où les Saint-Gillois s'enhardissaient que Bruges a fait mouche. Sur un énième rush côté droit, Carlos Forbs a encore pris Leysen de vitesse en rentrant dans le jeu. Cette fois, Scherpen est aussi parti à la faute. Sa main pas assez ferme a finalement permis au Jan Breydelstadion d'exulter (77e, 1-0).

Les dernières tentatives visiteuses dans le dernier quart d'heure n'y changeront rien : le Club de Bruges fait chuter le champion en titre et prend sa revanche sur les derniers Playoffs. L'Union n'avait plus perdu en championnat depuis le 15 mars à Genk et devra se remettre de ces deux revers en quatre jours.