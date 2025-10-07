Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Le Club de Bruges a frappé un grand coup en battant l'Union Saint-Gilloise dimanche. Mais la blessure de Ludovit Reis noircit le tableau.

Contre l'Union Saint-Gilloise, Nicky Hayen a fait monter Ludovit Reis après 84 minutes de jeu. Sur son premier contact, le Néerlandais s'est blessé à l'épaule. Malgré les soins reçus sur le terrain, il a immédiatement dû céder sa place.

Le Jan Breydelstadion était encore dans l'euphorie du but de Carlos Forbs et n'avait d'yeux que pour le tour d'honneur de son ailier portugais. Mais une absence prolongée de Reis serait embêtante.

Le secteur qui suscite le plus de doutes

Même si son début de saison a été moins fructueux que prévu, le milieu de terrain de 25 ans est appelé à devenir l'un des leaders de l'équipe. Ses matchs de préparation avaient ainsi laissé apparaître un certain tempérament et un impact physique de choix.

L'ancien joueur d'Hambourg et de l'équipe réserve du FC Barcelone a déjà été écarté des terrains pendant un mois cet été, à cause d'une première blessure. Le voir retourner à l'infirmerie serait encore un peu plus problématique pour les Blauw en Zwart.





Depuis, Raphael Onyedika est lui aussi indisponible. Nicky Hayen n'a donc pas énormément d'alternatives, d'autant que Cisse Sanda n'a que peu convaincu contre l'Atalanta et le Standard. Face à l'Union, le Club a opté pour une formule très offensive, avec Aleksandar Stankovic comme seul régulateur, pour pouvoir aligner Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi de concert devant. Une formule payante, mais disposer de plus d'options ne serait pas du luxe, surtout en Ligue des Champions.